和台灣復交？宏都拉斯副總統當選人也表態了

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），接見宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura），阿斯夫拉明確表態，正考慮將外交承認從中國轉回台灣。根據宏國當地媒體報導，副總統當選人Maria Antonieta Mejia表示，宏國未來恢復與台灣的外交關係將會是循序漸進的過程。

宏國媒體報導，Maria Antonieta Mejia受訪表示，恢復與台灣的關係，是宏國新任總統阿斯夫拉在競選期間，做出的承諾之一，總統正在履行競選承諾。

2023年宏國結束與台灣邦交，並與中國建立外交關係，自此之後，台灣與宏國的互動大幅減少。不過，復交議題持續在宏國政治中引發討論，並被視為有望成為經濟與外交政策的重要轉折點。

目前宏國政府正在評估復交規劃的細節，包括如何在尊重國際現實與國家利益的前提下，逐步重建與台灣的合作與互動。Maria Antonieta Mejia表示，「這都是一個過程；我們需要重新審視先前已經簽署的協議。」

Maria Antonieta Mejia指出，這項決定需要謹慎，因為他們目前正在分析卡蕬楚（Xiomara Castro）執政期間與中國簽署的16項協議，以評估其經濟影響。「我們不希望進一步損害國家經濟，因為若涉及到貸款問題，宏國人民將不得不通過稅收來償還。」

Maria Antonieta Mejia補充，當簽署的協議具有經濟影響時，「當然會令人擔憂，因為不曉得人民的立場如何。」因此技術委員會正在對這些內容進行深入分析，以便向阿斯夫拉提出建議。

Maria Antonieta Mejia說：「雖然我們希望立即與台北建立關係，但這並非一個倉促或浪漫的決定。」希望目標是在能為宏國帶來投資和安全的最佳關係之上。

