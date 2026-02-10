台灣出口暴衝創紀錄！專家點出台灣2026經濟下一步

9日台灣財政部公布1月出口連27紅。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕9日台灣財政部公布1月出口連27紅，金額657.7億美元（約新台幣2.07兆元）創歷年單月新高，年增69.9%，為史上第2大增幅。經濟學家表示，依強勁的進出口數據來看，預估台灣的成長勢頭將持續。

財政部9日公布1月海關進出口貿易初步統計，出口金額達657.7億美元，改寫歷年單月最高紀錄，較去年同期大幅成長69.9%，連27個月維持正成長；進口金額468.7億美元（約新台幣1.4兆元），年增63.6%。出進口相抵後，1月出超188.9億美元（約新台幣5960億元）。

綜合媒體報導，1月台灣對美國出口212.8億美元（約新台幣6714億元），年增1.5倍；對中國與香港出口160.3億美元（約新台幣5057億元），創歷年同月最高，年增49.6％；對東協出口134億美元（約新台幣4227億元），創歷年單月新高，年增61.8%。

台灣1月對歐洲出口為53.5億美元（約新台幣1687億元），為單月首次突破50億美元大關；對日本出口29.6億美元（約新台幣934億元），同創歷年同期新高，年增37.2％。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋琳（Lynn Song）表示，台灣出口表現強勁，主要受惠於科技繁榮以及略受農曆新年的影響，1月出口年增率暴增至69.9%，較去年12月的43.4%明顯加速，且再次優於市場預期。

宋琳進一步指出，後續值得觀察的是，這波出口成長動能是否能在2026年持續延伸。不過就出口產品結構來看，儘管比較基期已顯著墊高，2025年由科技產品帶動的成長趨勢，仍有望延續至2026年。

他還說，整體而言，台灣以188.9億美元（1月出超）的強勁表現作為年初開局，顯示台灣經濟成長動能有望在2026年初持續向上發展。

