手上有黃金想變現卻好難？銀樓資金鏈拉警報 揭市場最殘酷現場

黃金和白銀日前迎來創紀錄的暴漲暴跌走勢。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格1月底一度突破每盎司5300美元，白銀價格也逼近每盎司120美元，隨後卻迅速重挫，儘管這段創紀錄的暴漲暴跌走勢，在2月初暫時趨於平穩。美媒指出，此事已經對實體貴金屬交易市場留下不小後遺症，首當其衝的，正是長期扮演金銀流通關鍵角色的地方銀樓。

美媒《商業內幕》報導，滙豐銀行（HSBC）貴金屬分析師史提爾（James Steel）指出，這波金銀價格的劇烈起伏，「幾乎對整條產業線都造成了傷害」。隨著價格飆升，大量民眾湧入變現手中的貴金屬；但多家地方銀樓也坦言，他們正逐漸用盡過往可將金屬「出清」的既有管道。

美國威斯康辛州麥迪遜市「University Coin & Jewelry」的店長修爾（Tim Heuer）表示，即便市場急跌，銀樓仍得持續交易。一名客戶進店時，白銀現貨價格還在每盎司98美元，但等到支票開出時，價格已瞬間下跌3.5美元。他坦言，除了價格快速變動侵蝕利潤，銀樓還承擔著更深層的風險。

地方銀樓長期是實體黃金與白銀流通的關鍵節點，為民眾提供金條、銀幣、飾金與回收金屬的變現管道。舉例來說，若消費者先前在 Costco 購買金條，想要變現時，第一個想到的往往就是銀樓。

然而銀樓在收購後，多數金銀並非直接轉售，而是送往貴金屬精煉廠重新熔煉，再鑄成金條或銀幣，部分最終出口至亞洲市場。但問題在於，精煉端已嚴重塞車。

芝加哥「Precious Metal Refining Services」總裁尼斯（Jarret Niesse）指出，自去年10月白銀價格突破每盎司50美元後，大量民眾清出老舊銀器、餐具與收藏品，導致精煉廠原料堆積，公司甚至被迫暫停收購廢銀。尼斯直言：「這整波白銀的瘋狂行情，我們其實是站在場邊觀望」。

像尼斯公司這樣的精煉廠，只是加工流程中的其中一環。他們熔煉後的產品，往往還會再送往其他鑄幣廠進一步精煉，並出口至對金條與金幣需求更高的亞洲市場，隨著精煉廠與鑄幣端同步停收，銀樓的資金回流速度遭到壓縮，現金流風險顯著升高。

由於在地方市場中扮演關鍵角色，信譽良好的銀樓不可能全面停止收購，但也不可能無限量收購，只能設法調整策略，但這是一場高難度的平衡遊戲。同樣位於麥迪遜市的銀樓「Rick’s Olde Gold」經理史波爾（Tom Spoerl）坦言：「如果操作失誤，資金很快就會燒光。」他指出，這並不是一個適合靠銀行融資撐庫存的產業，「你不會想長時間持有金屬，還替它付利息。」

因此，包含史波爾與修爾在內的銀樓店家，近期開始限制單一客戶每日可出售的金銀金額，以分散風險，此舉有助於服務更多客戶，也能讓有資金需求的人順利拿到現金。雖然短期內金銀價格走勢仍難預測，但史波爾與修爾都表示，仍會在「服務客戶」與「避免資產負債表過度承壓」之間，小心翼翼地拿捏分寸。

史波爾說：「現在突然停止收購，反而顯得有點奇怪，這是我們以前沒遇過的情況，只能順著市場走，一邊走一邊想辦法。」修爾則提醒，若拉長時間來看，金價年漲幅仍達76%，白銀更高達147%，「如果用一年期來看，白銀幾乎是翻倍以上的投資，平均成本報酬率仍相當漂亮。」

