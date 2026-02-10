台積電成籌碼？傳川普政府晶片關稅豁免名單揭曉

美國擬豁免AI科技大廠晶片關稅 與台積電投資規模掛鉤。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，由於亞馬遜（Amazon）、Google和微軟微軟（Microsoft）等科技公司正在興建AI資料中心，川普政府計劃讓上述公司免受美國即將對晶片徵收的關稅影響，但這些豁免將結合台積電（2330）投資承諾。

英國《金融時報》引述消息人士稱，這些豁免措施將由美國商務部核發，並與台積電的投資承諾掛鉤。作為全球晶圓代工廠龍頭，台積電正斥資1650億美元（約新台幣5.2兆元），於美國亞利桑那州興建晶圓廠。

根據《金融時報》報導，據悉，這項豁免，一面凸顯川普對課徵晶片關稅並激勵美國本土晶片製造的決心，一面也為美國AI產業快速擴張、且高度依賴進口半導體的科技大廠網開一面。

川普政府一直以關稅威脅來推動美國製造，但並未對台灣的半導體全面課徵關稅，報導分析，恐將嚴重衝擊美國科技公司的AI供應鏈。

報導指出，這項潛在的退稅計畫規模，將結合近日簽署的台美貿易協議。白宮已同意將台灣輸美商品的關稅調降至15%，以換取台灣對美國晶片產業投入2500億美元（約新台幣7.8兆元）的資金。

根據協議，包括台積電在內、赴美投資的台灣企業，將可依其規畫的美國產能比例，獲得即將開徵之關稅的豁免。依商務部公布的摘要內容，將允許在美國建設半導體工廠的台灣企業，在建設期間免稅進口相當於新廠計畫產能2.5倍的半導體產品；已設廠者則可進口相當於其產能1.5倍的晶片。

依此架構來看，台積電將能依據此貿易協議所獲得的豁免額度，分配給美國的大型科技客戶，讓這些客戶能免稅進口該公司的晶片。

針對美國超大規模雲端業者（hyperscalers）提供的退稅規模與範圍，將取決於台積電對未來幾年美國產能的預測。知情人士透露，許多細節仍不明朗。

美國政府官員表示，相關計畫仍在調整中，尚未得到總統川普（Donald Trump）簽署。

美國政府官員透露：「我們會在計畫公布後，像老鷹一樣緊盯後續進展，確保我們想透過關稅和退稅達成的目標不會被削弱，也避免這最終演變成送給台積電的大禮。」

