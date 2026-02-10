美股收盤》甲骨文飆漲近10％！道瓊續創新高 台積電ADR漲1.88％

週一美股上漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕受到科技股提振，週一美國股市連續第2個交易日上漲，道瓊工業指數小漲20.20點、0.04%，續創新高，那斯達克指數上漲0.90%，標普500指數上漲0.47%，費城半導體指數勁揚1.42%，台積電ADR上漲1.88%，收在355.41美元。

綜合外媒報導，AI類股輝達及博通兩家公司表現突出，延續前一交易日的漲勢，分別上漲了2.50%和3.44%。另一家人工智慧公司甲骨文頹靡已久，受到投資研究公司DA Davidson將其評級從「中立」上調至「買入」的激勵，上漲近10%。

大廠可口可樂及福特汽車都計劃在週二發布財報，受到投資人關注，此外，美國勞工統計局原定上週五發布的1月就業報告，將於週三公布，經濟學家預計，1月新增就業人數達5.5萬個。而先前ADP數據顯示，1月私部門新增就業人數僅2.2萬個，遠低於預期。美國1月消費者物價指數則將於週五公布，市場普遍預期年化成長率為2.5%。

根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具顯示，市場目前預期聯準會將在6月進行今年的首次降息。

道瓊工業指數上漲20.20點或0.04%，收在50135.87點。

標普500指數上漲32.52點或0.47%，收在6964.82點。

那斯達克指數上漲207.46點或0.90%，收在23238.67點。

費城半導體指數上漲113.96點或1.42%，收在8162.58點。

