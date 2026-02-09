中國一名交易員靠金價上漲賺進千億元 又豪賭百億元做空白銀

白銀價格在2月5日跌至六週低點，但此後已回升至每盎司81.52美元左右，比1月底的歷史峰值116.85美元低約43%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名行事低調的交易員，靠著黃金價格上漲而發財致富，成為億萬富翁，如今將目光轉向了白銀的快速上漲，押注白銀價格暴跌，目前這筆押注價值近3億美元（台幣95億元）。

以低調著稱、且大部分時間都待在直布羅陀的卞喜明（Bian Ximing），自2022年初以來，透過做多上海期貨交易所黃金合約，已賺取了近30億美元（台幣946億元）。

根據彭博的數據，他此後建立了交易所最大的白銀淨空頭部位。如此龐大的空頭部位蘊含著顯著的風險，在白銀價格劇烈波動的情況下，卞喜明已被迫虧損平倉一些交易。他目前持有相當於約450噸白銀的空頭頭寸，或約3萬份合約。

自上週以來，金屬價格大幅下跌，帳面收益約20億元人民幣（2.88億美元）。扣除先前的虧損後，卞喜明可望實現約10億元人民幣的淨利。白銀價格在2月5日跌至六週低點，但此後已回升至每盎司81.52美元左右，比1月底的歷史峰值116.85美元低約43%。

交易所數據顯示，卞喜明透過其經紀公司中財期貨有限公司，在1月最後一週開始大幅增加白銀空頭部位。近期貴金屬價格的劇烈波動促使市場參與者重新評估他對貴金屬的投資策略，卞喜明的這一舉動正是在此背景下發生的。

人們越來越認為白銀價格的上漲是由產業驅動，主要由投機性部位而非核心經濟基本面推動。

卞喜明近四年前開始積極進行看漲黃金的交易，由此在中國期貨市場迅速崛起。他是少數對市場格局產生重大影響的高知名度商品交易員之一。與許多同行相比，他以低調著稱，並因其投資理念而擁有一群忠實的網路粉絲。

根據交易所數據估算，卞喜明從去年8月開始累積白銀多頭頭寸，獲利超過13億元。到了11月，他開始改變策略，試圖透過逐步調整部位來預測漲勢的頂峰，但有時也因此造成了交易損失。

