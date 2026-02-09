燒光老本！退休族最後悔「沒有早點削減」的8項開支

美國財經媒體報導，退休人士後悔沒有早點削減的8項開支。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕你的消費習慣有沒有上榜呢？或許現在正是該向這些退休族學習、開始縮減支出的時候。美國財經新聞網站報導，退休會徹底改變一個人的財務結構與日常消費習慣，根據富達投資（Fidelity Investments）的數據，退休後的支出通常約為退休前的55%至80%。詢問了社群中的退休族群有哪些支出是在退休後才刪減，卻後悔沒有早點做的？以下是他們最常提到的8大項目。

1.電信費用（手機、電視、網路）：許多受訪者提到，早該降低手機費、有線電視與串流服務支出，「太晚砍掉（支出）了」這幾乎是最多退休族共同的遺憾。有退休族受訪說「我應該早點停掉手機費的」，也有不少人談到他們的手機或有線電視支出時說「本來可以省錢的。」有人直言電話與有線電視「花了很多冤枉錢」。

2.外食與特定食品開銷：食物是必要支出，但退休族發現，只要稍微調整飲食習慣，就能省下不少錢。許多退休族後悔沒有早點減少外食，表示「外食不是必需品」、「如果早點少吃一點，退休規劃會更輕鬆。」也有人基於健康理由改變飲食，直接戒掉了速食。在超市採購方面，也有不少後悔名單，像是戒掉冰淇淋、停止購買零食與汽水。

3.債務和貸款：根據LendingTree調查，美國人平均每月要花1597美元還債。對固定收入的退休族而言，這是沉重負擔。最多人後悔的債務來源是汽車貸款與房貸。

4.交通費用：不少退休族後悔太晚降低車輛相關支出。有人表示，早該停止買新車，也有人賣掉多餘車輛，才意識到原本能省下更多保費。

5.服裝：美國家庭每年平均花超過2000美元在服裝與乾洗。退休族坦言「衣服太多，根本穿不完。」

6.閱讀與訂閱媒體：娛樂重要，但不該掏空荷包。多位退休者後悔太晚取消報紙與雜誌訂閱，轉而使用免費網路資源。

7.對傳統退休帳戶的繳款：沒有人後悔存退休金，但有人後悔「存錯地方」。

8.其他生活零零總總支出：還包括清潔服務、過多的居家裝修、藝術收藏、草坪施肥服務、處方寵物飼料、儲物空間租金，有退休族說「最後才發現，那些錢本來可以拿去投資。」

