高市勝選 法人估日圓今年中升息

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中獲勝，市場認為今年中有機會升息，下半年走勢趨穩。（彭博資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院贏得316席「超級多數」，在獲得強大民意授權情況下，市場普遍預期日本的財政政策或將轉向更具擴張性，並且專注在國防和AI等戰略性投資。對於日圓走勢，法人認為今年中有機會升息，下半年走勢趨穩。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處資深副總裁李勝凱表示，通常擴張性的財政政策伴隨而來的是財政赤字以及通膨的憂慮，我們認為，日本政府會透過削減不必要的補助以維持財政紀律。另一方面，作為選舉期間重要政見之一，暫停徵收8%食品飲品消費稅2年的方案，為在財政擴張與節稅之間取得平衡，可能縮減規模或引入提前結束條款。

請繼續往下閱讀...

貨幣政策方面，李勝凱預期，日本央行在今年7月可能會升息25個基點，將利率提高至1%，不過因應日圓持續的疲態和財政擴張政策的交互影響，升息步調和時間可能會有所調整。至於外匯部分，上半年美元兌日圓匯率仍會上下震盪維持高位，日本政府或將出手干預，匯率走勢在2026下半年有望趨穩。

整體而言，滙豐目前對日本公債及日圓維持中性看法，後續發展仍需密切關注日本政府財政和貨幣政策的走向。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭則認為，從市場角度觀察，選舉結果對日本股市形成明顯支撐，特別有利於國防與經濟安全相關產業。高市目前擁有更大的政策操作空間，可推動其促進經濟成長的施政主軸並加速結構性改革。同時，隨著政府更積極的財政支出以推動經濟再通膨，長天期日本公債殖利率可能面臨走高壓力，財政與通膨風險也隨之升高。

就日圓而言，趙耀庭表示，短期內匯市可能出現波動，市場將評估自民黨壓倒性勝選對匯率走勢的影響。在重新取得民意強勢支持後，日本財政政策可能進一步擴張，包括調降食品消費稅等措施。此舉雖然將加重日本的財政負擔，但同時也會推升通膨，進而使日本央行提前啟動升息時程。在美國聯準會暫時不調整利率、而日本央行預期最快於今年第2季才會升息的情況下，預期美元兌日圓可能再度回到接近160的水準。

整體而言，高市勝選使日本政治穩定、政策可望延續，加上改革空間具有彈性，將獲市場正面解讀，並進一步強化日本風險性資產的後市表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法