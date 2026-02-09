記憶體價格已飆升超過90％ 預計還將上漲20％

2026年第一季記憶體和NAND快閃記憶體價格已上漲超過90%，預計第二季還將上漲20%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕截至目前，2026年第一季記憶體和NAND快閃記憶體價格已上漲超過90%，預計第二季還將上漲20%。

根據Counterpoint發布的一份報告，2026年第一季記憶體和NAND快閃記憶體的價格均上漲了90%，而且漲勢可能還會持續。該報告基於Counterpoint自主研發的記憶體價格追蹤器，展現了目前PC和伺服器市場受DRAM和NAND快閃記憶體嚴重短缺影響的現況。

該報告涵蓋了截至2026年2月的記憶體價格，雖然2026年2 月尚未結束，但預計記憶體和NAND快閃記憶體的價格將平均上漲超過90%，是2025年第四季價格的兩倍。

2025年第四季，PC記憶體價格首次出現上漲，漲幅約35%，NAND快閃記憶體價格也飆漲了20%。這一漲幅低於伺服器市場，伺服器記憶體價格上漲了76%，NAND快閃記憶體價格上漲了60%。預計到2026年第一季，PC記憶體和NAND快閃記憶體價格將分別上漲超過90%和100%。伺服器方面，預計記憶體和NAND快閃記憶體價格將分別上漲超過98%和90%。

該報告還預測，2026年第二季平均價格將上漲15-20%，但由於人工智慧的需求空前高漲，我們無法確定記憶體和 NAND 快閃記憶體的價格會上漲多少，而且更多的訂單可能會進一步給現有的客戶端和資料中心市場帶來壓力。

wccftech報導，儘管如此，已經看到某些記憶體和NAND快閃記憶體的價格遠超此處報告的平均值。一些高階DDR5記憶體套裝的價格幾乎是去年第四季售價的3-5倍，而NAND快閃記憶體的價格目前也正以與記憶體價格類似的速度飆升。

儘管有報告指出記憶體價格趨於平穩，但應該記住，多家OEM廠商和業內人士此前已表示，內存和NAND閃存的價格將持續上漲至2027年，並預計在2027年下半年或2028年上半年左右趨於正常。

