光寶科1月營收創4年同期高 法人看好今年業績年增2成

光寶科1月營收141.12億元，創4年同期新高。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）1月營收141.12億元，月減5.3%、年增16.2%，創4年同期新高，其中，雲端及物聯網業績貢獻達52%，資訊及消費性電子31%，光電17%。法人預估，光寶科受惠於AI伺服器電源進一步放量，2026年整體營收上看1920億元，年增幅度15%以上。

光寶科（2301）持續深化人工智慧（AI）資料中心電力布局，法人指出，隨著雲端運算與AI需求延續成長，光寶科已從傳統電源供應器供應商，逐步轉型為資料中心電力系統整合方案提供者，AI相關產品成為推升公司中長期成長的核心動能 。

法人分析，光寶科AI電源布局已從單顆電源供應器（PSU），升級至電源機櫃模組（Power Shelf）與獨立電源櫃（Power Rack）等系統級產品。其中，電源機櫃模組目前主力對應輝達（NVIDIA）GB200、GB300平台，新一代110kW電源機櫃模組則已朝下一代Rubin平台設計，透過提升單櫃功率密度，以因應高算力資料中心需求。

除了電源系統之外，電池備援模組（BBU）亦成為光寶科另一項關鍵成長引擎。法人觀察，BBU產品自2024年下半年開始投產，2025年進入大量生產階段，目前產能幾乎被美系雲端服務供應商（CSP）包下，訂單明顯大於實際出貨，呈現供不應求狀態。公司BBU產線已由原先約4條擴增至8條，預期2026年底前有機會進一步擴充至12條，仍具高成長動能。

在下一世代資料中心架構方面，光寶科400伏特獨立電源櫃已於2025年第四季送樣特殊應用積體電路（ASIC）客戶，預計2026年進入量產；800伏特高壓直流電產品則已啟動設計，未來將配合新一代平台放量，單櫃功率可達600kW至1.2MW，產品附加價值顯著高於傳統電源模組。

在財務表現方面，法人預計光寶科今年毛利率可望提升至24.8%，稅後淨利約204億元，稅後每股盈餘（EPS）8.81元。隨著雲端與光電等高值化業務占比提升至六成以上，獲利結構持續優化，在AI資料中心電力升級趨勢帶動下，光寶科中長期營運展望維持正向 。

