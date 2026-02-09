高市大勝 市場看好日本經濟3結構性利多

日本首相高市早苗領導的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現，並預期日本經濟出現3項結構性利多。（路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕日本首相高市早苗領導的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，加上高市首相積極推動以財政政策轉向、能源自主與科技立國為核心的經濟施政方向，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現，並預期日本經濟出現3項結構性利多。

高市早苗在取得執政聯盟穩定支持後，日本政策決策效率明顯提升，市場解讀，日本正由過往漸進式改革，轉向具方向性與執行力的成長型政策週期。政府透過新成立的日本成長戰略本部統籌經濟政策，並藉由成長戰略會議與跨部會工作機制，聚焦 AI、半導體、造船、量子運算、防衛等17個戰略重點領域，系統性引導官民資源投入中長期成長產業。

在負責任且積極的財政政策架構下，日本政策主軸已由短期景氣對策，轉向強化供應鏈韌性與關鍵技術自主，市場普遍預期，此一政策組合將提升企業投資能見度，並促使資本支出決策加速落地。隨政策方向明確化與可預期性提高，日本企業獲利結構有望進一步邁向投資驅動型成長循環，為日股中長期評價提供基本面支撐。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，市場解讀，日本經濟可望出現3項結構性利多：第1，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能相關政策討論，提升製造業用電穩定度與成本可預期性；第2，科技投資紅利加速落地，半導體與AI相關補貼政策具延續性，市場預期將帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利；第3，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現。

在投資策略上，富邦投信指出，在強勢領導與政策方向清晰的帶動下，日本經濟有望邁向全面復甦。面對日本結構性成長契機，投資人可依不同市場情境進行多元配置，靈活運用匯率避險型日本ETF與正向槓桿型日本ETF，兼顧配置與成長機會。

