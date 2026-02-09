客人消費模式宛如「生存遊戲」 南韓餐飲業步入寒冬

南韓「生存式餐飲」成新常態，消費者外出用餐時更精打細算。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》9日報導，儘管南韓食品出口規模不斷刷新歷史紀錄，但國內餐飲業及居家用餐相關消費指標卻已連3年負增長，核心原因在於經濟成長乏力與食品通膨居高不下。與此同時，消費者外出就餐愈發精打細算，彷彿置身「生存遊戲」般權衡取捨，市場普遍擔憂餐飲業者經營壓力將破表。

南韓國家數據廳8日發布的數據顯示，去年餐飲業生產指數為111.9（將2020年視為100），同比微降0.1%。該指數可透過餐飲業營業額變化衡量餐飲業景氣，這是該指數自2023年以來連續第三年下行。

雖在2020年COVID-19疫情衝擊下暴跌16%後一度回升，但近期受高物價與經濟低迷雙重影響，該指數明顯再度承壓。同時，反映居家用餐需求的食品零售額指數亦已連4年下降，繼2022年下降2.5％後，跌幅仍以年均1％至3％的態勢持續探底。

消費不振的背後是日益沈重的食品價格負擔。去年餐飲住宿服務及食品類價格漲幅分別為3.1％和3.2％，大幅高於整體消費者物價的2.1％。若以2020年為基準，相關支出已累計攀升25％至27％，漲勢遠高於服裝、住房等主要消費領域。

在2025年社會調查中，當被問及若財務狀況惡化將首先削減哪項支出時，高達67.2％的受訪者選擇「餐飲費」。

食品企業面臨的經營環境亦不容樂觀。農林畜產食品部近期發布的「食品產業景氣動向調查綜合報告」顯示，去年第4季食品產業景氣指數為92.7，環比回落3.6％。該指數低於100基準線，意味經營環境惡化已成為業界共識。

自2024年第4季度降至86.2以來，該指數始終處於低谷。企業普遍將景氣下行歸因於內需疲軟引發的消費萎縮（62.7％），其次則是國際局勢動蕩導致的經濟不確定性（18.6％）及原材料供應受氣候異常干擾等環境風險（8.8％）。

尤為嚴峻的是，今年形勢難以好轉。報告顯示，今年第1季食品產業景氣預期指數跌至97.3，較前一季下滑2％。該調查於去年12月針對南韓1511家食品製造企業展開，業界普遍研判，短期內恐將難逃一段漫長的「春荒」緊縮期。

業界分析認為，往後「生存式餐飲」將逐漸演變為新的消費常態。人們要在有限的預算內尋找能夠滿足味蕾的餐廳，選擇標準將從僅僅注重味道變為「性價比權衡」。很多人將在平日以簡餐解決溫飽，並集中預算用在重要的時刻。

業界亦擔憂，無法順應「生存式餐飲」轉型的經營者，困境將進一步加劇。

