金銀狂熱背後中國大媽 「像韭菜被切碎」仍不改囤積

華爾街日報報導，中國「大媽」投資者參與推動黃金和白銀狂熱。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒華爾街日報報導，中國「大媽」（Auntie）投資者參與推動黃金和白銀狂熱。她們相信黃金是保值增值的最佳選擇，即使近期金價重挫「被割韭菜」，就紛紛轉投資白銀，期望有更好的升值空間。

投資人對全球局勢不穩的擔憂，加劇了近期金屬價格的飆升。據世界黃金協會稱，2025年，中國投資者購買了432公噸金條和金幣，比前一年增長了28%，佔全球購買量的近三分之一。

請繼續往下閱讀...

由於房地產市場低迷、股市波動以及銀行利率低迷，華人家庭紛紛將黃金視為避險資產。

田露（音譯，Rose Tian ）擔心經濟情勢和全球局勢動盪。於是，她像數百萬中國人一樣：購買黃金。上週，這位43歲的高中教師前往北京最大的珠寶市場之一，為即將到來的農曆新年挑選金手鐲、項鍊和戒指。多年來，她為自己和親戚購買了價值數千美元的黃金飾品。

中國已成為席捲全球金屬熱潮的幕後推手。像田大媽這樣的中國散戶投資者，曾助力金銀價格創下歷史新高，但最近幾週卻因價格劇烈波動而損失慘重。

儘管近期金價波動較大，但田女士仍認為黃金是保值增值的最佳選擇。過去幾年 她的收入有所下降，而且她也對全球地緣政治局勢日益緊張感到擔憂。「我仍然看好黃金，因為我相信黃金是一種很好的避險資產」，她說。

中國家庭保值增值的選擇不多。房地產市場低迷，國內股市波動劇烈，銀行利率也處於低點。這意味著，從精明的中年女性投資者（被稱為「大媽」）到Z世代，所有人都湧向黃金，將其視為價值儲存手段。

與國際基準價格相比，中國黃金和白銀的交易價格一直處於溢價狀態，這表明需求旺盛。

許多人透過微信或支付寶等手機應用程式購買黃金交易所交易基金（ETF），就像點咖啡一樣方便。

世界黃金協會表示，去年中國黃金ETF的資金流入創下歷史新高，上海期貨交易所的黃金期貨交易量也創下年度新高。

還有一些人想要的是實體黃金。在黃金市場和珠寶店，他們排隊購買金條和一克重的金豆，這些金豆通常裝在玻璃罐裡出售。

今年初，隨著美元走軟、債券殖利率下降以及各國央行購債，全球投資者紛紛湧向黃金和其他貴金屬，金屬價格上漲勢頭強勁。一些風險偏好較高的投資者利用槓桿放大交易規模。隨後市場風向逆轉。1月30日，白銀和黃金價格遭遇數十年來最大單日跌幅。川普總統宣布將提名沃許擔任下一任聯準會主席，此舉導致美元走強，金屬價格暴跌。

凱投宏觀（Capital Economics）大宗商品經濟學家哈馬德·侯賽因（Hamad Hussain）表示，「這已經演變成一場投機狂潮」。

在中國社群媒體上，一些蒙受損失的個人投資者抱怨說，他們一開始被誘騙入場，然後「像韭菜一樣被切碎」。一些中國銀行收緊了保證金要求，限制了客戶可以藉款購買金屬的金額。

根據北京天涯（Tianya）珠寶市場一家店舖的銷售員洪妙（音譯，Hong Miao）介紹，近期金價回落為該市場帶來了更多客流。金價下跌帶動了金條銷量的成長，但洪淼表示，顧客整體上仍保持謹慎；「目前普遍持觀望態度」，她說。

來自河南的30多歲遊客賈佩（音譯，Jia Pei）認為金價過高。幾年前她買了大約50克黃金，去年夏天金價翻了一番後賣掉獲利。現在她和她的朋友都紛紛投資白銀，他們認為白銀比黃金更有升值空間。「我已經開始囤積白銀了」，她說：「即使價格下跌，也能承受得住。」

