焦點股》聯發科：AI ASIC業務優於預期 跳漲挑戰新高

聯發科今日股價重新轉強，站回各均線。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）AI ASIC（客製化晶片）業務表現優於預期，原訂今年可貢獻10億美元，上修至逾10億美元，美系外資預估AI ASIC業務明年營收佔比為30%，預估AI ASIC今明年貢獻聯發科營收分別為15億美元、70億美元，上修明年每股稅後盈餘至110元，聯發科今日股價伴隨台股大漲衝高，早盤一度大漲逾5%、來到1800元，短線有望挑戰歷史新高1820元。

截至9:32分左右，聯發科股價上漲4.09%，暫報1780元，成交量約3126張，重新站回所有均線。

聯發科總經理暨營運長陳冠州上週表示，今年AI ASIC業務投資金額倍增，預計今年AI ASIC業務可達成逾10億美元營收，明年上看數十億美元，AI ASIC將成為未來三年成長最強勁的業務，並躍為公司第二大產品線，僅次於手機晶片，雖然今年手機業務將下滑，但在AI ASIC貢獻下，今年全年營運有望再創新高。

