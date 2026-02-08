自由電子報
馬斯克唱衰美國恐因1事破產 唯有2技術可解危

2026/02/08 19:58

馬斯克認為，部署人工智慧和機器人技術可解決美國債務危機。（路透）馬斯克認為，部署人工智慧和機器人技術可解決美國債務危機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克再次發出關於美國債務的警告，他強調，如果沒有人工智慧和機器人技術對經濟的變革性影響，我們真的會徹底完蛋，因為政府債務正在瘋狂累積，1000%會破產。

馬斯克上週接受接受播客主持人帕特爾（Dwarkesh Patel ）及Stripe聯合創辦人兼總裁克里森（John Collison）採訪，被問及如果技術能夠極大促進 GDP 成長並減輕債務負擔，為什麼他在領導政府效率部時會推動大幅削減開支。

馬斯克回應稱，他擔心的是浪費和欺詐行為，並強調「如果沒有人工智慧和機器人技術，我們真的就徹底完蛋了，因為政府債務正在瘋狂累積。」

他說，光是這筆高達 38.5 兆美元（約台幣1216.6兆）債務的利息支出，每年就約為 1 兆美元（約台幣31.6兆），超過美國的軍事預算。

馬斯克說，其他任何方法都解決不了政府債務問題。我們只需要足夠的時間來研發人工智慧和機器人，以免在此之前破產。

其實，去年11 月下旬，馬斯克在Nikhil Kamath 的播客節目中發表類似的評論，稱 「大規模」部署人工智慧和機器人技術是解決美國債務危機的唯一方法。

