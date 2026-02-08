斷交18年派官員秘訪台 外媒驚爆「這國」正疏離北京

2007年成為中美洲首個與台灣斷交的哥斯大黎加，去年5月間派遣5名官員來台，同年也首次參展SEMICON Taiwan。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕哥斯大黎加情報安全局（DIS）去年5月間派遣5名官員來台，接受情報技術培訓，這是哥斯大黎加2007年與台斷交後，兩國政府首次的官方情報交流。接著哥國還派員訪台，盼尋求半導體合作，去年首次參展SEMICON Taiwan。如今，哥國總統大選2月1日底定，右翼民粹主義候選人費南德茲（Laura Fernández）以壓倒性優勢勝出。外媒分析，種種跡象表明哥國正向美國傾斜，與中國關係維持形式上穩定，但在政治上趨於謹慎甚至疏遠。

費南德茲贏得哥斯大黎加總統大選。（路透）

《Centroamerica 360》報導，費南德茲在首次就外交政策發表聲明時稱，他的政府將與所有國家保持外交關係，為了哥斯達黎加人民的利益，秉持該國中立​​傳統。

請繼續往下閱讀...

然而，當費南德茲談到美國時，顯然比談到與中國的關係時重要得多，並強調美國是該國的主要貿易夥伴之一，也是打擊毒品走私的重要盟友，更是安全事務的戰略夥伴。哥斯達黎加大學國際法教授穆里略等分析人士，將此解讀為哥國優先事項的跡象。

報導說，為了顯示哥國與美國關係密切，美國國務卿盧比歐在哥國確認選舉結果不可逆轉後，幾個小時內就成為首批恭賀費南德茲當選的政要之一。相較之下，中國國家主席習近平在選舉一週後表示祝賀。雖然這種時間上的對比在國際外交很常見，但一些觀察家認為，這反映中國在哥國新政府的近期議程中，擁有的政治影響力降低。

分析家稱，費南德茲把自己定位為前總統查維斯的延續者，而查維斯政府處理對中關係的特徵是謹慎、疏遠，甚至在某些戰略領域採取限制性態度。

報導特別提及，哥國已將華為等中企排除在 5G 競標之外，這項決定被解讀為與美國推行的安全標準保持一致。此外，哥國還派遣官員到台灣接受科技甚至情報領域的培訓，被外交部門解讀為對北京關係的政治表態。

報導分析，倘若費南德茲繼續採取同樣的做法，那麼哥國與中國的關係可能會繼續專注於貿易、文化合作和具體項目，但在電信、關鍵基礎設施或技術安全等被視為策略性的領域，則會採取限制措施。

報導強調，哥國新政府對中關係，可能採去經濟上務實及政治上謹慎的策略，哥中關係也不太可能出現顯著惡化，中國仍是重要貿易夥伴，公開疏遠北京似乎與費南德茲承諾的務實外交政策不符。最有可能的情況是雙方保持功能性關係，但短期內不會有重大的政治舉措或旗艦項目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法