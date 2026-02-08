全台水庫清淤量排名出爐 曾文、石門淤積零成長「延壽回春」

曾文水庫2025年全年清淤量居全台水庫之冠。圖為曾文水庫抽泥船作業。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部水利署統計去年全台清淤排砂（合計陸挖、抽泥與水力排砂）總量約為2291萬立方公尺，清淤量最大前3名依序為曾文、石門、高屏攔河堰；值得一提的是，自2022年以來整體水庫清淤量已高於入庫來砂量，透過清淤作業有效擴大水庫蓄水容量、延長水庫壽命。

全台主要供水及淤積較嚴重的水庫平均年入砂量約為1760萬立方公尺，為達到2031年「淤積零成長」目標，近年來水利署透採取多元清淤策略，也就是低水位時擴大「陸挖」量能，高水位時使用可24小時作業的「抽泥船」抽除庫底淤泥，並把握颱洪期間高泥流時機視水情進行水力排砂，達全年全時清淤。

水利署統計，2025年全台水庫整體陸挖量約672.5萬立方公尺，抽泥量約1256.3萬立方公尺，水力排砂362萬立方公尺，合計約2291萬立方公尺，寫歷年次高紀錄。

綜觀全台各大水庫與堰壩清淤總量（合計陸挖、抽泥與水力排砂），清淤前五名依序為曾文水庫約667.6萬立方公尺，石門水庫約450萬方立方公尺，高屏溪攔河堰約339萬立方公尺，南化水庫約206.4萬立方公尺，集集攔河堰約135.6萬立方公尺。

水利署指出，水庫上游端抽出的淤泥就會「還砂於河」，讓水庫沉積物回歸下游河道補充砂源，以降低河道橋墩被沖刷風險與改善海岸限縮情況。

