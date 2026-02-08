靠ChatGPT神助攻！夫妻用20個月將「副業」推向3160萬元營收 親曝秘訣

美國夫婦創造副業，迅速賺到100萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對夫妻因為自身飲食困擾，決定創立了副業品牌，他們以A2牛奶製作通心粉起司產品，短短20個月內營收突破100萬美元（約新台幣3161萬元），副業成功轉為爆發性成長，他們自籌資金、親訪農場，還分享靠ChatGPT幫助行銷與策略決策，在預算有限的情況下，能讓你比以往任何時候都更容易快速學習並開始為你的業務創造價值。

據外媒報導，副業剛展開的時候，32歲的Samantha原為兒童心臟加護病房護理師；她的丈夫Kevin37歲，則在四大會計師事務所任職。夫妻倆在2023年構思副業品牌Boss Cow，2024年3月正式營運。靈感來源於Kevin為治療克隆氏症（一種發炎性腸道疾病）改變飲食，發現A2牛奶對乳糖不耐症者友善，而Samantha也因十多年無法攝取乳製品，首次飲用後毫無腸胃不適。

Samantha表示，最初只是為自己和家人製作A2牛奶餅乾，收到親友熱烈反饋後，才開始販售。夫妻倆將原本打算買房的3萬美元（約新台幣95萬元）存款投入食材、設備、品牌與網站，完全自籌資金。起初在農夫市集與線上販售，後轉向更長保質期的通心粉起司。

Kevin提到，創業初期最大的學習來自「親自拜訪農場、了解供應鏈、與其他創業者交流」，而非依賴任何工具或程式。兩人也承認，若能早點掌握社群與付費行銷技巧，會比一開始外包給便宜自由接案者更有效率。

Kevin分享，前七個月營收僅約1萬美元，靠網站優化與數據驅動的廣告逐步成長。到2025年，品牌推出約20個月年營收突破100萬美元（約新台幣3161萬元）。夫妻倆表示，當擴充產能、行銷系統到位後，成長呈爆發式上升，並預計2026年年營收達300萬美元（約新台幣9482萬元），推出新產品線，拓展新客群。

Samantha說，最享受的是「當自己的老闆」，能自由安排工作、見到彼此與愛犬，並看到自己從零打造品牌的成果。Kevin建議，創業者應盡可能親自掌握財務、行銷、廣告、社群、競品分析等每個環節，再尋求外部協助。他表示，免費或低成本資源如ChatGPT、YouTube、Slack社群都非常有用，讓你比以往任何時候都更容易快速學習並開始為你的業務創造價值。

Boss Cow的成功故事，不僅展現了副業如何快速轉為營利事業，也證明熱情與使命感能推動創新產品，創造市場差異化優勢。

