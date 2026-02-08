與川普美元立場不同調？貝森特駁斥：這是「偽命題」

美國總統川普（Donald Trump）對美元近期走弱表示樂見其成，而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）卻重申美國奉行「強勢美元政策」，引發市場揣測兩人立場不一。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對美元近期走弱表示樂見其成，而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）卻重申美國奉行「強勢美元政策」，引發市場揣測兩人立場不一。對此，貝森特出面駁斥相關說法，強調外界將兩人言論對立解讀，是一種「偽命題（False Choice，指指邏輯上無法成立、不真實或無意義的判斷語句）」。

綜合媒體報導，今年1月底，美元跌至2022年初以來最低水準，川普當時被問到是否擔心美元貶值，他回應表示自己對這一走勢感到滿意，並直言美元表現「很好」，相關言論一度帶動美元走弱。然而隔日，貝森特重申美國「始終奉行強勢美元政策」，並強調美國當局並未干預美元兌日圓匯率，美元隨即回升。川普與貝森特接連發表的言論，也引發市場對雙方立場是否一致的討論。

對此，貝森特6日在接受外媒訪問時，駁斥了有關他與川普立場不一致的說法，他表示，所謂強勢美元政策，並非著眼於短期匯率表現或口頭表態，而是在於政府是否為美元維持強勢創造良好的制度與經濟環境。

貝森特指出，政府推動的稅制改革、貿易政策、去監管措施、能源政策，以及在關鍵礦產領域重新確立美國主權，都是支撐美元長期走強的重要基礎，表示「關鍵在於我們是否把美國打造為全球資本最理想的投資地點？我認為在這方面，沒有人比川普總統做得更好」。

