習近平拚命推人民幣國際化 哈佛羅格夫打臉：至少面臨4大障礙

中國國家主席習近平再度重申，中國需要讓人民幣達到國際儲備貨幣的地位。哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）受訪指出，中國要讓人民幣國際化，至少面臨4大障礙。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來，中國一直企圖推動人民幣國際化，以與美國爭霸。中國國家主席習近平1月31日在黨媒《求是》發文再度重申，中國需要建立1種「強大的貨幣」，以讓人民幣達到儲備貨幣的地位。哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）受訪指出，習近平的文章預示中國將加快人民幣國際化的進程，但要讓人民幣國際化面臨許多障礙。

羅格夫接受《大紀元時報》專訪指出：「障礙有很多，但我認為最重要的是，中國必須向國際投資人全面開放其政府公債市場。中國不需要開放所有市場，也不一定需要開放股票市場，但至關重要的是，投資人能夠自由交易政府債券。」

儘管中國已向外國投資人開放債券市場，但交易仍然受到監管、資本管制和流動性壁壘的限制。外國人在透過期貨進行套期保值（hedging）方面面臨限制，可能受到資本匯回限制，並且需要在中國人民銀行進行登記。

此外，羅格夫表示，要讓人民幣成為國際儲備貨幣，還需要能夠自由買賣人民幣，不受任何貨幣買賣的資本管制。

他說：「這些是中國需要做出的相當基本的改變，必須允許人民幣自由浮動。中國最需要做的，是不能干預債券的買賣，也不能對人們買賣人民幣的金額徵稅、實施管制或限制。如果人們不能自由使用1種貨幣，它就無法成為儲備貨幣。而自由使用儲備貨幣的真正意義就是買賣債券。」

目前，中國實行「封閉式」資本帳戶，嚴格監管人民幣兌換。境內人民幣交易受到中國人行規定的每日2%波動幅度限制。個人每年的外匯交易額不得超過5萬美元（新台幣158.4萬元），公司進行大額外匯交易必須提供相關證明文件。中國國家外匯管理局（SAFE）負責監管資本流動，限制資金進出中國。

羅格夫表示，中國嚴格的金融管制讓既得利益集團受益，因此，人民幣國際化存在著許多政治阻力。

羅格夫說：「現行制度有利於那些受益於中國定向信貸體系（targeted credit system）的企業，尤其是國有企業和受扶持的新興產業，他們不僅能比中國儲戶進行更多海外投資，也能獲得的利率更低的貸款。」

這是因為當中國儲戶能夠自由赴海外投資時，中國的銀行就無法再強行壓低利率，中國國企就無法再獲得通過強取豪奪而來的廉價貸款。

羅格夫表示：「現行制度也有利於出口商，因為他們可以從相對疲軟的匯率中獲益，但這卻損害了消費者的利益，因為他們必須為進口商品支付更高的價格。」

此外，中國的專制制度跟人民幣國際化的孵化條件背道而馳。羅格夫指出，人民幣國際化1個至關重要的步驟是為投資人建立安全感，「加強中國的法治將鼓勵外國投資人認為，他們的資金是安全的」。

但中國將權力凌駕於法律之上的做法，正在嚇跑外國投資者，投資正持續下降。根據美國國務院「2025年投資環境報告」，2024年中國的外國投資下降27.1%，這是自2008年以來的最大降幅。

美國和許多外國公司表示，由於諸多原因，他們對在中國開展業務感到越來越焦慮。這些原因包括：中國經濟成長乏力，受到限制的商業環境，以及中國政府日益積極地利用法律和監管手段，來對付觸犯中共政治紅線的外國個人和公司。

康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）先前也指出：「如果中國不對其體制和政治結構進行意義深遠的改革，人民幣就無法獲得『避險貨幣』的地位。」

