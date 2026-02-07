AI狂潮助攻 全球半導體銷售額有望首度破1兆美元

今年全球半導體銷售有望突破1兆美元。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國半導體產業協會（SIA）6日公布，2025全球半導體銷售額年增25.6％至7917億美元，創新高紀錄。隨著全球科技企業投入數千億美元為人工智慧（AI）發展打造資料中心，2026年有望締造新猷，首度突破1兆美元。

SIA主席兼執行長紐佛（John Neuffer）指出，「全球半導體產業2025銷售額近8000億美元，創史上最高紀錄，預計2026全球銷售將達約1兆美元；半導體是幾乎所有現代技術的基礎，人工智慧、物聯網、6G、自動駕駛等新興技術將繼續推動晶片的穩健需求」。

科技媒體《Tomshardware》指出，儘管SIA並未對半導體市場的不同領域提供預測，但可以肯定，整體市場將由AI基礎設施需求所驅動，而相關基礎設施則是由AI加速器、高頻寬記憶體（HBM）、網絡設備與儲存所組成，至少2025年的市場表現是如此。

從產品分項來看，2025邏輯元件銷售達3019億美元，年增39.9％居冠，記憶體產品則以2231億美元銷售、年增34.8％居次。

從地區來看，亞太市場年增45％，增幅最顯著，如此的成長歸功於許多因素，包括台灣生產最先進的AI處理器、南韓與新加坡集中生產HBM記憶體，以及AI供應鏈的聚落化。緊追台灣之後的是美國成長30.5％，中國年增17.3％，歐洲小幅成長6.3％，唯一銷售下滑的主要地區是日本，年減4.7％。

