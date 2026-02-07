你想不到！Costco最安靜掃貨時段曝光了

外媒介紹，在大多數城市的Costco，關門前一小時是一天中最安靜的時段。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週末去Costco購物可能會讓人筋疲力盡，外媒介紹，在大多數城市的Costco，關門前一小時是一天中最安靜的時段。如果您購物清單很短，並且確切知道要買的東西在哪裡，那麼工作日臨近關門前一小時，絕對是去Costco購物的最佳時間。

《Southern Living》指出，週末去Costco購物可能人擠人，在超市穿梭一兩個小時，閃避擁擠的購物車，耐心排隊結帳，最後還要在出口排隊核對收據，上班一週還要花大把時間購物可能無法好好休息。

報導建議，不妨選擇非尖峰時段去Costco購物，避開擁擠的人群和繁忙的購物環境。尤其，在大多數城市的Costco，關門前一小時是一天中最安靜的時段。大部分下班後和晚上來購物的人都已經離開了，很少人會在這麼晚的時候來，因為多數人要嘛購物清單很長，要嘛想慢慢逛，看看有沒有特價商品。

所以，如果您購物清單很短，並且確切地知道要買的東西在哪裡，那麼工作日臨近關門前一小時絕對是去Costco購物的最佳時間。

如果您的時間安排不允許，或者您需要更多時間慢慢逛逛，《Southern Living》推薦在Costco購物的其他好時機。Costco週末總是人滿為患。建議工作日去，那時大多數人都在上班或有孩子上學。在某些城市，週五基本上就等於週末了，尤其是在學校放假之後。但Costco在週六和週日人流量最大，如果你不喜歡擁擠，這兩天最好不要去。

雖然週一通常比較清靜，但經過週末的購物狂潮，貨架往往空空如也。經驗豐富的Costco顧客建議等到週二或週三再去，那時貨架會重新補貨。你甚至可能在週末購物者之前搶到一些新的優惠商品。

報導還指出，早起的鳥兒有蟲吃，大多數 Costco 剛開門的時候人不多，但隨著人們陸續起床迎接新的一天，人潮才會開始增加。如果您是高級會員，一週的大部分時間（營業時間可能因門市而異）都可以在早上 9 點而不是 10 點入店。

要注意的是，並非所有Costco都一樣。有些顧客反映，最好在上午10點或11點去，那時早起的顧客已經結帳完畢。

如果你沒有耐心嘗試一週中不同的購物時間，有一個秘密方法可以幫你找到當地 Costco 最不擁擠的時段：Google。在你的手機或其他設備上搜尋「Costco 什麼時候最不擁擠」，Google會為你產生一張圖表，顯示你當地門市的營業時間和一週中每個小時的擁擠程度。點擊查看一週中的每一天，找到標有「通常不太擁擠」的時間段，就可輕鬆掌握在 Costco 購物的最佳時間。

