歷史性時刻！外媒揭台積電員工人數可望首度超車英特爾

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Tom's Hardware 》披露，半導體行業即將迎來歷史性轉折點，隨著英特爾大規模裁員與轉型陣痛，台積電則因全球海外擴張與技術領先持續擴編，台積電的員工總數可望首度超越英特爾，預估2025 年年底員工數超過9 萬人，並且穩步邁向10 萬人大關。

報導說，英特爾在兩年內裁減約4 萬個職位後，員工總數降至8萬5100 人，體量仍然不小，員工數超過AMD、輝達和Arm 的總和。

根據2025 年相關財報，高通約5萬2000 人，AMD 擁有約3萬1000 名全職員工，輝達約3萬6000 人，Arm 則僅有約8330 人。這些競爭對手在2024 至2025 年間均受益於半導體需求激增，大舉擴大招聘員工，只有英特爾逆勢裁員。

值得一提的是，台積電與英特爾的裁員形成鮮明對比，台積電正處於史無前例的全球擴張期，積極招聘人才。根據2024 年年報，截至2024 年底，總員工人數達8萬4512 人。在AI 浪潮帶動下，台積電持續在全球各地佈局，並招聘人才，2025 年年底數量預估超過9 萬人，並且穩步邁向10 萬人大關。

不過，《Tom's Hardware 》指出，台積電與英特爾業模式不同，直接比較英特爾與其他公司的員工人數不完全公平。英特爾是僅存的幾家堅持「IDM 模式」（垂直整合製造）的巨頭之一，除了IC設計，還有晶圓廠，這都需要龐大的研發與製造團隊。

台積電則是純晶圓代工廠，擁有比英特爾更多生產設施，不涉及產品研發；AMD、輝達等無晶圓廠廠商雖產品競爭力極強，則不涉及製造環節。

