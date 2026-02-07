年收百萬花光光！退休阿北存款剩4萬淚訴後悔1事

1名70歲長者沒有提早進行退休財務規劃，晚年生活壓力沉重。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕多數人會趁著年輕準備退休金，以免老後破產。一位70歲日本阿北退休前年收500萬日圓（約台幣100萬），亂花錢，退休後存款竟然只有20萬日圓（約台幣4萬），加上退休金仍難以支應生活。為了省電，一週2至3天泡在圖書館，冬夏天吹免費冷暖氣，還跑去超市打工填補收入。他說，自己沒有親人可以依靠，擔心沒錢非常焦慮，最後悔的事就是沒有早點戒酒戒菸，多存點錢。

日媒《All About》訪問住在福岡縣 70 多歲阿北的退休生活概況，這位阿北單身，租房獨居。退休前年收入500萬日圓（約台幣100萬），目前儲蓄為20萬日圓（約台幣4萬），每月退休金6.7萬日圓（約台幣1.34萬）。

請繼續往下閱讀...

被問及是否對目前的退休金滿意時，阿北坦言「不滿意」，目前每月支出大約7.5萬日圓（約台幣1.5萬），他表示，僅靠退休金收入「一年中的大部分時間都不夠用」。

為了支應生活開銷，阿北只好去打工，包括在超市上貨、整理購物車、打掃店鋪等。此外，為了省錢，每周有兩三天待在圖書館等公共場所，以節省暖氣和空調費用；平日只淋浴不泡澡；步行上班而不是乘坐公共交通工具。

作為一名退休人士，他坦言，因為收入有限，會去圖書館看免費影片，或者散步來緩解壓力。這樣既能享受生活，又能控制開支。不過，阿北很擔心將來錢會用完，可能不得不考慮搬離現在租的房子，加上沒有親人可以依靠，所以很焦慮。

當被問到工作生涯中的遺憾時，他坦率地說：「當初多鍛鍊身體，我就能更好勝任現在的工作。如果我早點戒菸戒酒，也許就能存下更多錢了。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法