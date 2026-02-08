法拍買氣創新低2》 低總價居法拍主流 前5名3筆不到4百萬

根據法拍業者彙整過去6年競拍人數較多的前五名法拍物件，有3筆底價不到400萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕法拍移轉棟數降至冰點，進一步觀察吸引多組人馬競拍的法拍物件，多數具有低總價、住宅、高溢價率等多項特色，根據法拍業者彙整過去6年競拍人數較多的前五名法拍物件，有3筆底價不到400萬元。

根據寬頻房訊統計，2020至2025年競拍數量前五多的法拍物件，最多的是台中市南區仁和二街透天厝，底價1260萬元，吸引165組人馬競拍，最終拍定總價為2640萬元，溢價率超過1倍。

第二則是高雄市左營區文自路大樓住家，底價281.6萬元、吸引77封標單，拍定總價約459萬元、溢價率近63%，不過，底價最低的要屬競拍數量第四多的台南市中西區樹林街二段125巷內透天厝，因沒有土地持分產權，底價僅105萬元，最終吸引67組人馬競拍、拍定總價約866.01萬元，溢價率超過7倍。

寬頻房訊表示，競標人數前五名案件，時間都落在2020至2022年間，由於當時房地產景氣熱絡，而這些低總價案件由於參與門檻低，且座落於精華區，因此吸引許多投資人的目光。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，法拍屋因供給量少，與一般房屋價差越來越小，加上好貨越來越難找，只要有好貨出現，便出現溢價、破上拍，甚至超過100組人馬競標的奇景。不過好貨的利潤容易遭到壓縮，競標者大多瞄準容易轉售的物件，而低總價、無占用、有點交的物件更受到青睞，這類法拍屋投入資金相對少而投報率稍高，又比較不會卡住資金，自然成為法拍市場的競標物件。

法拍好貨仍可能出現「破上拍」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，法拍過去是一個需要專業、資金才能進場資格的小眾市場，但因為資訊透明度、資金取得來源的大幅提升，一度成為大眾淘金的新樂園。

然而過度競價，甚至以自用目的進場，也間接壓縮投資人賺價差的機會。但如果有超低價物件上市，以目前充沛的民間資金及高企不下的房價環境，低總價、低風險，又有無限想像空間的物件仍能吸引長期關注的投資人進場小試身手。

