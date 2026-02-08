法拍買氣創新低1》 近6年前5大拍定法拍案 3筆是廠房

全國拍賣移轉棟數連3年不到4千棟。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國拍賣移轉棟數連3年不到4千棟，對比2003、2004年SARS疫情階段、1年動輒超過5萬棟，有如天差地遠。根據法拍業者彙整過去6年單宗拍定金額前五大法拍案，竟沒有1筆站上50億元，且前5大拍定案中高達3筆是廠房。

根據寬頻房訊彙整，2020至2025年單宗拍定金額前五大法拍案，金額最高是高雄建台水泥左營廠、拍定金額近42.98億元，第二高則是北市中山區正義段四小段土地、約25億元，第三為源鋼鋼鐵小港廠房、約24.3億元，第四是東貝光電五股廠房、約23.26億元，第五則是穩穩全球整合行銷內湖總部、約22.13億元。

請繼續往下閱讀...

寬頻房訊表示，自2018年中美貿易戰爆發後，台商陸續返台設廠，企業因應未來發展規劃而有擴充或搬遷需求，造成廠辦需求熱絡。此外，企業買廠辦「自用兼投資」風氣興盛，布局商用不動產，除了自用以外，也可出租收益或轉售獲利；也因此，這些高總價的案件亦成為企業主的目標。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，外界多認為法拍屋與房市榮枯具有高度關聯，但自2003年以後，法拍屋和房市多、空頭幾乎已經脫鈎；無論是新增法拍件數、或者是拍定件數及金額，20多年大致呈現下滑趨勢。關鍵因素可能是民眾購屋財務計畫較為周全，所以房貸違約率低，無力償還貸款而遭法拍的情況並不嚴重。

房產業者指出，2012年全國拍賣移轉棟數是有統計以來首度跌破1萬棟，之後便不斷萎縮，2023年更直接跌破4千棟，2025年全年僅3228棟，平均1個月只有269棟，直接降到冰點。

去年全國法拍移轉 1個月僅269棟

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去6年、前5大法拍案的拍定金額，除台北市中山區的土地是因為開發整合所做的變價分割之外，其他都是廠房、廠辦等工業地產，顯示產業升級下的資產輪動態勢，也代表需求面的穩定、強勢。

相對來說，私法人透過法拍取得住宅屬於免經許可範圍，但也沒有因此出現大量私法人需求湧入法拍市場，可見法拍市場不是因為法規因素而萎縮，而是因為房市熱而法拍屋供給減少，再加上拍賣底價缺乏誘因，進而導致法拍移轉棟數減少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法