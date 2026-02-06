聯合國快斷炊北京見死不救？中學者吐實中國手頭也很緊

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）示警，由於多數會員國未如期繳納會費，聯合國可能在7月份耗盡資金。對此，中國專家表示，中國的財政資源面臨壓力，不要期待中國填補資金缺口。

《南華早報》6日報導，川普宣布計劃讓美國退出66個聯合國和國際組織，上海外國語大學副教授張鵬（音譯，Zhang Peng）表示，華盛頓可能會繼續退出多邊機制，但聯合國體系將繼續存在，對美國而言，現在顯然優先考慮的是自身利益最大化，而不是多邊承諾。

復旦大學中國研究所研究員宋魯正（音譯，Song Luzheng）認為，聯合國的影響力或許正在減弱，但尚未走到盡頭。它的道德權威和作為對話平台的作用仍然至關重要，尤其是在大國願意參與的情況下。

不過，聯合國的財政危機也再次引發了關於中國是否應在穩定聯合國方面發揮更大作用的討論。北京一再呼籲維護聯合國的權威，但專家表示，中國不太可能填補華盛頓撤資後留下的資金缺口。

中國人民大學國際關係學教授施銀紅（音譯，Shi Yinhong）說，中國的財政資源正面臨壓力，暗示承擔額外負擔既不現實也不合適。南京大學國際研究學院院長朱峰（音譯，Zhu Feng）表示，聯合國應懲罰未能履行義務的會員國，同時強調中國不應承擔額外的財政責任。

部分分析人士則指出，這場危機仍可能帶來外交機會。宋魯正表示，與華盛頓的緊張關係可能促使中歐在捍衛多邊機構方面加強協調。他說，雙方都希望維持聯合國作為戰後國際秩序象徵的共同利益。

