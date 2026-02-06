親友狂拷問年終好折磨 他1招耳根清淨3年快學起來

1名越南移工分享被親友拷問年終的應對之道。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕春節假期即將到來，不少人都有被親友轟炸式提問各種問題的經驗，包括薪水、年終、何時結婚生小孩等等。1名越南移工分享，每年春節返鄉過年都會被問年終，如果太少就會被看衰，後來他想到一招，就是每年都說年終1000萬越南盾（約台幣1.2萬），結果近3年耳根很清淨，再也沒有被親友拿來跟他人比較，整個假期都能寧靜。

越南民眾Kai長年在海外打工，他投書《越南快訊》分享被親友拷問年終的應對之道。Kai已婚，有一個孩子。他說，身為一名返鄉過春節的移工，總是擔心如果告訴家人年終獎比去年少，他們會覺得我很失敗。

過去，每當親戚們在假期問起年終獎金時，Kai都會如實告知。後來改變主意，因為他們總是會暗自比較。如果今年的年終獎比去年高，沒人會說什麼。如果稍微低一點，就會有人議論紛紛：你今年的年終獎金怎麼這麼少？你是不是工作出了什麼問題？看來你每況愈下。

Kai感嘆，「雖然沒人直接說我很失敗，但看我的眼神和談論我工作的語氣，足以讓我覺得這一切都是我的錯。在他們眼裡，年終獎金是衡量成功的標準。獎金越高，代表你做得好，反之亦然。沒人問過我身體是否健康，工作是否壓力大，或是我的家人需要什麼，他們只關心錢​​。」

於是，Kai想到一招，過去3年，無論實際金額多少，都說年終獎金1000萬越南盾（約台幣1.2萬）。他說，事實證明，這種方法很有效，再也沒有人追問年終獎金了，或用審視的目光打量我，或者拿我跟別人比較，也看不出我是升官或不得志。」

Kai說，自己並不否認賺錢的快樂，也絕對不會輕視努力工作的價值。但是，炫耀或在親戚面前表現得高人一等，並不會讓自己更快樂，反而帶來意想不到的壓力。

他說，春節假期應該是溫馨而寧靜的，最重要的是能夠帶著輕鬆的心情回家。只有這樣，才能在漫長的一年後真正充分休息。他還透露，去年工作很順利，拿到5000萬越南盾（約台幣6萬）的春節獎金，可用來還債、為孩子存點錢、幫家人買禮物等等。

