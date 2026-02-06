《豆腐媽媽》替身墜樓 勞動部出手：劇組未落實高處防護最重罰30萬

「豆腐媽媽」劇組武行蘇先生受傷狀況。（Rena提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝期間發生重大工安意外，有替身演員墜落導致重傷的職業災害，罹災者今（6）日中午11時已出院返家休養。勞動部今日表示，桃園市政府勞動檢查處即刻啟動調查與行政處理作業，確認劇組未確實辦理防止工作者自２公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將依違反職安法，裁處最高30萬元罰鍰。

桃園市政府勞動檢查處綜合行業科科長郭翼維指出，在得知此事件後，已主動掌握事故發生經過，並派員進行勞動檢查、釐清事實，全面檢視事故現場的作業方式、安全防護措施、風險評估，及相關管理作為，同時要求事業單位配合提供必要資料。

另外，針對拍攝作業涉及高風險動作或特殊危害的情形，將一併檢視事業單位是否依「影視業職災預防指引」規定，辦理安全教育訓練及必要的防護措施；如有違反法令或未依指引落實安全管理情事，將依法辦理。

勞動部強調，無論工作型態是長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全的作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任。未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員的工作安全與基本勞動權益。

