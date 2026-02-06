依賴中國太慘！智利櫻桃在中價格狂殺近7成 果農不忍了轉向「這國」

智利櫻桃在中國的價格大幅走跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長年聚焦中國市場，2025/26產季智利櫻桃產量預計達到創紀錄的65.5萬噸，其中90%將出口至中國。由於供應激增，智利櫻桃在中價格狂跌。中媒6日指出，廣州批發市場官網顯示，近3個月來，智利櫻桃參考價每公斤跌至47元人民幣（以下同，約台幣215元），跌幅達69%，北京更低，每公斤下殺至45.2元（約台幣207元）。果農轉向美國，對美出口已激增6成。

中媒《每日經濟新聞》6日報導，廣州江南果菜批發市場官網顯示，近三個月來，智利櫻桃參考價已從每公斤150元跌至47元（約台幣686元至215元）；北京1超市的線上平台，3J、2J等級的櫻桃價格分別降至每公斤61.6元（約台幣281元）、45.2元（約台幣207元），不少消費者從「論斤買」升級為「論箱買」。

報導說，這波智利櫻桃價格風暴的主要推手是供應激增。根據智利駐中商務處數據，2025/26產季智利櫻桃產量預計達到創紀錄的65.5萬噸，其中超過90%將輸往中國。根據智利農業部統計顯示，過去數年間，智利櫻桃果樹種植面積已經翻倍，從2019年的3.8萬公頃增加至2025年的約8萬公頃。

農業農村部市場分析預警團隊水果品種首席分析師趙俊曄表示，今年智利產區中晚熟的拉賓斯、瑞吉娜等品種提前採收，與中早熟主力品種桑緹娜的採收時間、出口時間的重疊度較高，目前智利櫻桃正處於集中上市供應階段，價格持續下跌，預計低價行情將預計一段時間。

儘管價格比以往便宜，中國多地消費者卻反映，今年購買的櫻桃品質普遍不佳，消費體驗猶如「開盲盒」。中國網友「表哥」發布的開箱測評影片引發熱議，他買了5公斤裝櫻桃中，超半數果實有霉斑或軟腐，果柄雖保持青綠，果肉已呈現深褐色，嘗起來有苦味。北京、上海、杭州等一線城市的許多消費者紛紛曬出類似遭遇。

除了中國消費者反應不佳外，智利果農也因輸中價格不如以往，開始拓展其他市場，美國正逐漸成為智利櫻桃的重要出口目的地。據業內人士透露，出口商正大幅提高出口量，並深化零售通路，以減少對中國的依賴。

資料顯示，美國是智利櫻桃的第二大出口目的地，僅次於中國。2024年，智利對美國的櫻桃出口量超過390萬箱（每箱5公斤）。出口商和美國合作夥伴正致力於提升櫻桃作為冬季水果的知名度，也啟動一系列零售促銷活動。

根據智利水果協會櫻桃委員會執行長索萊爾（Claudia Soler）稱，截至去年底，智利對美國的櫻桃出口量與上個產季同期相比，增加63%。

智利水果生產及出口知名公司 Copefrut 市場經理 Isidora Ramírez 也表示，智利櫻桃在美國市場實現了強勁成長。到目前為止，對北美市場的出貨量比上季增長 73%，預計本季結束時總出貨量將比去年增長 40%

業內人士表示，銷量增加、零售合約簽訂以及穩定的需求，使得美國成為智利櫻桃更具戰略意義的市場，既是智利櫻桃的批量出口市場，也是智利櫻桃出口目的地多元化努力的一部分。

