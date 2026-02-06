Coupang酷澎推進台灣百年品牌「福壽實業」線上成長

油品、寵物飼料、滴雞精多元產品線結合科技化購買體驗

在台灣線上零售快速成長的浪潮下，美商Coupang酷澎自2022年在台灣推出「火箭速配」，以高效率的倉儲物流與優質購物體驗，逐漸改變消費者的網購習慣；而擁有百年歷史底蘊、長年深耕製造與品質管理的福壽實業，則持續尋求與時代接軌的創新管道。雙方正強強聯手，共同為台灣消費者提供更多元的選品與便利的線上零售服務。

Coupang酷澎推進「福壽實業」旗下油品、寵物飼料、滴雞精多元產品線的線上銷售。（業者提供）

Coupang酷澎在台灣線上零售市場影響力持續擴大，已成為消費者採購日常雜貨、寵物食用品的重要通路之一，並持續吸引眾多優質品牌夥伴攜手合作。以2025年下半年為例，兩大品類延續上半年動能，銷售表現再創新高。

台灣老字號品牌「福壽實業」從家族油品企業起家，將糧農循環的理念帶向台灣大街小巷的餐桌，福壽實業同時追求不斷創新與卓越成長，產品線延伸至寵物飼料、生飲油及滴雞精品類，為企業多元化發展建立良好基礎。

福壽實業長期投入於高標準生產、製造流程，在寵物市場逐年成長的前景下，更發揮MIT（台灣製造）優勢，能即時配合市場需求提供產品，並調控最新鮮的原物料製程。

然而，如何接觸到更多消費者，也是福壽實業急於突破的地方。總經理趙文強表示：「B2C（企業直接面對消費者）的產業模式已是趨勢，酷澎有著強大的市場滲透力，對於福壽與酷澎合作能帶來的發展，充滿期待」。

有別於都會區的寵物專門店，酷澎扮演的線上零售角色能將產品觸及全台，結合「火箭速配」最快隔日到貨、最長可預訂7天內到貨及WOW會員無條件免運等優勢，加上酷澎較傳統電商年輕的客群優勢，讓福壽實業在酷澎的寵物用品成長顯著，並將高質感商品交由酷澎繼續拓展市場。

酷澎新春推薦福壽「原始種黑錦土雞滴雞精」，以100%純雞液精華輕鬆完成日常健康補給，選用18足週全程自然放牧的本土黑錦雞，飼養過程無施打抗生素與動物用藥，讓消費者安心飲用。另外還有「賈以食日x洽富氣冷滴雞精」，結合知名飲食品牌「賈以食日」的好口碑，兩款滴雞精皆經過福壽實業嚴格把關的高品質製造流程，在馬年春節前透過火箭速配送抵每一位重要的親友手中。

秉持與時代並進的經營理念，福壽實業持續突破框架，結合 Coupang 酷澎快速配送與貼心服務，拓展線上通路，深化與消費者的連結。

福壽不斷追求企業創新，從油品跨足寵物飼料，並透過Coupang酷澎接觸更多客群。（業者提供）

