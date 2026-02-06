中國大媽為何瘋炒黃金白銀？彭博：實體經濟投資選項匱乏

由於資金充裕但投資選項匱乏，中國投機炒家紛紛湧進貴金屬和基本金屬市場，凸顯北京當局引導資金流入實體經濟的難度。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，由於資金充裕但投資選項匱乏，中國投機炒家紛紛湧進貴金屬和基本金屬市場，推高了這些金屬的價格，凸顯北京當局引導資金流入實體經濟的難度。

今年1月與全球最大買家中國的需求密切相關的貴金屬和基本金屬價格飆升，銅、黃金和白銀價格都創下歷史新高，中國期貨市場的交易量也大幅成長。儘管最近幾日，全球金屬市場的走勢有所回落，但銅、黃金等主要金屬的價格仍接近歷史高點。

萬神殿宏觀經濟公司首席中國經濟學家瑞格利（Ducan Wrigley）表示：「過去幾個月，我們看到白銀、銅、鋁、鎳、錫和鋼絲期貨市場的短期交易量激增，這可能是流動性過剩而其他投資選項匱乏所致。」

寬鬆貨幣政策多年來一直支撐著中國經濟，但中國人民銀行正被迫採取更多措施來提振疲弱的經濟成長。去年12月中國M2貨幣供應量年增8.5%，遠高於去年第4季名目GDP（國內生產總值）3.9%的增幅。

然而，對零售支出和資本支出等更具經濟效益活動的投資卻未跟上腳步。自COVID-19疫情爆發以來，中國家庭在日常購物上一直精打細算。去年中國銀行業新增貸款金額創下2018年以來的最低水準，固定資產投資（涵蓋建築、機械和基礎設施）年減3.8%，亦創下有史以來的首次萎縮。

瑞格利指出：「中國人行只能確保銀行體系的流動性充足，引導利率調降，但無法憑空創造出有吸引力的實體經濟投資選項，因此民眾都在金融市場追逐投資回報。」

中國出現投機熱潮主要的根源在於現金過剩。今年銀行業約有7兆美元（新台幣221.7兆元）的定期存款到期，這是多年來房市危機和股市低迷回報後，家庭累積的巨額財富。與此同時，有吸引力的投資選項卻在減少，這為炒作貴金屬提供了機會。

澳盛銀行高級中國策略師邢兆鵬表示，房地產曾是中國民眾存放現金的首選，但現在被視為會血本無歸，銀行存款利率過低，股市又面臨政府干預的壓力，債券殖利率也處於低迷狀態，在這種情況下，黃金和白銀成為少數能帶來可觀報酬的投資選項。

