記憶體漲瘋了 韓媒驚爆三星等3大供應商出1狠招

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，記憶體價格的上漲甚至改變供貨合約的模式。合約期限正從長期轉向短期，並出現「結算後定價」（Post-Settlement Price）的概念，這種定價方式反映的是市場價格，而非簡單的協商定價。韓媒解釋，即使約定以100韓元的價格供應一年的DRAM，如果DRAM價格在合約結束時上漲100%，則客戶需額外支付100韓元，這是一種事後結算方式。

《ETNews》報導，三星電子、SK 海力士和美光這三大記憶體製造商，最近也陸續簽訂了新型產品供應合約。一位熟悉此事的業界內部人士表示，隨著記憶價格飆升，一種前所未有的結算後定價方式應運而生，超短期合約也開始被採用。

報導說，通常情況下，DRAM 和 NAND 等產品的價格在簽訂初始供貨合約時就已經確定。由於交易價格固定，即使市場行情變化導致價格上漲或下跌，通常也會透過協商進行約 10% 的調整。例如，如果簽訂一份以 100 韓元的價格供應 DRAM 的契約，該價格通常會維持一年左右。如果價格出現波動，則會在合約期間內每季進行協商，將下一季的供貨價格調整為 110 韓元（上漲 10%）或 90 韓元（下跌 10%）。

然而，最近出現了一些契約，即使在供貨完成後，也會追溯性地補償價格上漲，以反映市場價格。換句話說，換句話說，即使合約簽訂一年以 100 韓元供應 DRAM 的合約，若合約期結束時 DRAM 市場價格已上漲 100%，仍需額外支付 100 韓元。這本質上是一種事後結算安排。

報導指出，三大記憶體廠商均已採用這種方式簽署契約，交易對手主要是北美的大型科技公司。雖然如果記憶體價格下跌，這可能對供應商不利，但分析師指出，這種風險微乎其微，因為目前預期價格上漲的幅度，將遠遠超過價格下跌的風險。

另一位業內人士解釋說，從主要客戶的角度來看，確保供應目前比合約形式更重要。他們已經確定，即使以後會產生額外成本，也必須先鎖定供應合約。

合約期限也在改變。記憶體客戶希望簽訂兩年或更長時間的長期契約，而非通常的一年期，以確保人工智慧 （AI） 基礎設施擴展所需的穩定記憶體供應。然而，作為供應商的記憶體製造商越來越不願意同意簽訂此類合約。鑒於供給緊張，價格波動劇烈。與單一客戶簽訂長期供應合約可能會錯失以更優惠條件贏得其他客戶的機會。

因此，合約據報已從年度轉為季度，甚至每月。在一個已知案例中，北美資料中心營運商 A 向一家記憶體製造商申請兩年長期供應合約，但遭拒絕，勉強從另一家製造商那裡取得供應承諾。該合約亦包含了結算後價格（post-settlement pricing method）上漲的定價方式。

一位業界內部人士研判，這種對供應商有利的合約趨勢預計至少會持續到今年下半年，屆時記憶體價格的上升動能預計會趨於緩和。

對於三大廠商更改合約方式，知名半導體爆料人士@jukan05在社群平台PO文直言，這三大記憶體廠商現在的行為，基本上就是在變相勒索錢財。他們拒絕履行先前已簽署合約中的價格，還強迫大家依照現行市場價格付款。

