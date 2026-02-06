台積電熊本2廠直攻3奈米時機非偶然？高燦鳴全說了

台積電董事長魏哲家（左二）5日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對熊本第二座晶圓廠製程技術推進相關事宜進行會商；台積電評估正在興建中的熊本2廠，可望改採3奈米製程。對此，知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電在熊本廠增設3奈米生產線不僅是出於利他主義，更是對不斷變化的市場所做的務實調整，時機也絕非偶然，魏於5日（日本提前舉行國會選舉前三天）送給高市的禮物，體現這位台積電CEO精明的務實主義。

高燦鳴在其所創立的晶片新聞平台Culpium發文指出，台積電董事長魏哲家週四（5日）向日本首相高市早苗送上一份令人驚喜的選前大禮，宣布將3奈米製程技術引入公司在日本的合資企業。

高燦鳴說，魏於5日（日本提前舉行國會選舉前三天）送給高市的禮物，體現了這位台積CEO精明的務實主義。高透露，他的消息來源稱，台積電至少在1、2個月前就知道要在熊本增設3奈米生產線。

高指出，陰謀論者可能會認為，魏選擇在高市競選連任前一周當面宣布這一消息，是出於政治目的。有些人則認為，魏當時正忙於第四季的收尾工作和業績發布，同時還要管理全球第六大公司，根本無暇顧及如何給一位外國領導人留面子。高認為，以上兩種看法可能兼而有之。

高強調，「據我所知，熊本工廠目前來自汽車和特殊晶片行業的需求似乎低於預期，因此需要盡快消除其產能。JASM工廠（台積電日本子公司）無論從產能或營收來看規模都不算大，但它象徵台積電的海外擴張。」

高指出，熊本廠的建設和產能提升速度遠超其亞利桑那州工廠，這得益於日本和台灣的產業和工作文化和台灣更相似。從各方面來看，JASM工廠都取得了巨大的成功。如果產能利用率過低，即使只是在公司內部，也會對這種成功局面產生質疑。

另外，台積電新增尖端產能的能力受到多種因素限制，包括土地可用性、建造和設備安裝時間等。每個製程節點在製程和工具方面都往往是在前一個節點的基礎上發展而來的。由於6/7奈米製程路線圖已將EUV光刻技術納入Fab 23二期項目，因此增加3奈米製程並迅速提升AI晶片的產能並非難事。

不過，高還懷疑這些晶圓中有多少會流向日本的GPU設計商，事實上，它們很可能會被裝上星宇航空或中華航空的飛機，運回台灣進行CoWoS封裝，屆時上面就會印上輝達、AMD或蘋果的標誌，這樣一來皆大歡喜。台積電得以消化熊本的部分產能，GPU廠商也能更快獲得更多用於AI晶片的產量。

