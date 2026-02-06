油市翻臉比翻書快？美伊同意談判、國際油價應聲重挫

國際油價週四（5日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與伊朗同意於週五在阿曼舉行會談後，市場對伊朗原油供應的疑慮有所緩解，國際油價週四（5日）在震盪交易中收盤大跌近 3%。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.85 美元，跌幅 2.84%，收在每桶 63.29 美元。

布蘭特原油期貨下跌 1.91 美元，跌幅 2.75%，收在每桶 67.55 美元。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場對於是否能與伊朗達成任何合理協議仍抱持懷疑態度，因此，即便目前市場暫時對談判採取觀望、給予一些正面解讀，但談判最終結果仍難以預料。」

相關討論進行之際，美國正持續在中東集結兵力，而區域內各方則試圖避免一場軍事對抗，因為許多人擔憂衝突恐升高並擴散成更大規模的戰爭。

避險顧問公司 Aegis Hedging 的分析師在報告中指出：「市場對會談範圍與目標的預期存在落差，持續加深不確定性，使原油價格波動加劇，交易員正重新評估局勢升級的可能性與外交解決的機率。」

全球約五分之一的石油消耗量需經由位於阿曼與伊朗之間的荷莫茲海峽運輸。包含伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克等其他石油輸出國組織（OPEC）成員國，大多透過該海峽出口原油。

