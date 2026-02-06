美股收盤》道瓊重挫近600點！台積電ADR反漲逾1.5％

週四美股大跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕週四美國股市連續第二個交易日下跌，投資人避險情緒升溫，道瓊工業指數下跌592.58點、1.20%，跌破49000點關卡，標普500指數下跌1.23%，那斯達克指數下跌1.59%，費城半導體指數跌0.06%，台積電ADR上漲1.53%，收在330.73美元。

綜合外媒報導，美股七巨頭中的Alphabet週三公布財報，該公司預計人工智慧領域的支出將大幅成長，令一些投資人感到不安，並預計到2026年資本支出將高達1850億美元，受此影響，該公司股價週四下跌0.6%。輝達下跌1.37%，軟體公司Palantir也下跌6.83%，甲骨文下跌近7%，博通逆勢上漲0.8%。

雪上加霜的是，就業安置公司Challenger, Gray & Christmas報告稱，美國雇主在1月份宣布裁員10萬8435人，創下自全球金融危機以來1月份裁員總數的最高紀錄，加劇投資人對勞動力市場疲軟的擔憂。

此外，截至1月31日當週的首次申請失業救濟人數增幅超出預期，去年12月的職缺降至2020年9月以來的最低水準。

道瓊工業指數下跌592.58點或1.20%，收報48908.72點。

標普500指數下跌84.32點或1.23%，收在6798.40點。

那斯達克指數下跌363.99點或1.59%，收22540.59點。

費城半導體指數下跌4.52點或0.06%，收7614.64點。

