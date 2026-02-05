聯合國快吃土了 路透一次說清楚缺錢原因

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，由於多數會員國未如期繳納會費，聯合國正面臨嚴重的財務危機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，由於多數會員國未如期繳納會費，聯合國正面臨嚴重的財務危機，古特雷斯曾多次談到聯合國日益惡化的流動性危機，但這是他迄今為止發出的最嚴厲的警告，《路透》一文說明聯合國之所以面臨財務困境的原因及可能的解決之道。

聯合國究竟被欠多少會費？誰欠的？

古特雷斯上週在致成員國的一封信中表示，聯合國經常預算的未繳會費高達創紀錄的 15.7 億美元（約台幣496億），但他沒有指明是哪些國家拖欠會費。

聯合國官員表示，美國拖欠聯合國經常性預算的款項超過95%，截至2月初已達21.9億美元（約台幣692億）。此外，美國還拖欠24億美元（約台幣758億）用於目前和以往的維和行動，以及4360萬美元（約台幣13.8億）用於聯合國國際法院。

聯合國官員表示，美國去年沒有繳納經常預算，欠款8.27億美元（約台幣261億），此外還欠2026年的7.67億美元（約台幣242億）。緊隨其後的是委內瑞拉和墨西哥，分別欠款3800萬美元（約台幣12億）和2000萬美元（約台幣6.3億）。

會費金額取決於經濟規模。美國佔聯合國常規預算的22%，中國則位居第二，佔20%。會費的正式繳交截止日期為2月8日，一份聯合國文件顯示，目前已有41個國家繳納了2026年的會費。

古特雷斯要求成員國做什麼？

聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）本週表示，聯合國的現金流問題，可以透過「有義務支付的成員國支付」來解決，但他沒有點名美國。

古特雷斯警告，聯合國可能在7月份耗盡資金，並指出一項「荒誕」的規定：即使從未收到款項，聯合國每年也必須將數億美元的未使用會費退還給各成員國。聯合國官員希望修改這項「奇葩」規定，古特雷斯稱之為「一場通往破產的競賽」。

川普政府說了什麼？

美國總統川普1日接受政治新聞網站Politico的簡短通話中，川普將自己塑造為解決財政崩潰危機的高手，聲稱他向北大西洋公約組織（NATO）成員國討債，「幾分鐘內就能收到支票」。

川普表示，他不清楚美國目前積欠聯合國多少款項，但他確信自己能「非常輕易地解決這個問題」，並讓其他國家乖乖掏錢，前提是聯合國必須開口求助。

當被問及美國是否會支付這筆費用，或者川普是否意味著其他國家應該出資時，白宮和國務院都沒有回應。不過，一位國務院高級官員表示，聯合國需要回歸基本，並指責聯合國浪費資金。

這位官員表示，「我們無意繼續將美國納稅人的錢浪費在這種浪費、欺詐和濫用上，聯合國支付給其工作人員的薪酬遠高於美國政府同等職位，提供的福利和退休金也令人難以接受，而且僅在過去兩年裡，紐約的高級官員人數就增加了30%以上。此外，聯合國去年僅在會議和研討會上的支出就高達3.4億美元（約台幣107億）。」

路透去年9月看到的聯合國預算草案文件顯示，聯合國明年的成本節約計畫對高級職員的裁員幅度，遠小於對低階職員的裁員幅度。

路透的計算顯示，在古特雷斯之下的副秘書長層級中，58個部門主管職位中只有兩個（3%）會被裁撤，而所有職位的裁撤比例約為19%，一個較低級別的職位裁撤比例甚至高達28%。

一位聯合國官員表示，古特雷斯的目標是在推動改革的同時，盡可能減少削減開支的影響。這位官員說，如果美國不支付費用，最終，會議就無法組織，工作無法完成，工作人員也拿不到薪水。他稱，聯合國與政府不同，我們既不能藉錢，也不能印鈔票。

