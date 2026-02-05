比特幣殺破7萬美元 不丹1動作嚇瘋市場

比特幣面臨拋售壓力，持續走跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球金融市場避險情緒升溫，加密貨幣市場出現恐慌性賣壓，比特幣5日直接跌破7萬美元大關。特別是不丹政府沉寂數月的官方錢包，開始將比特幣轉移至交易機構、交易所，過去24小時轉移超過 184 枚比特幣，價值約 1400 萬美元（約台幣4.4億），引起市場對於大型主權機構是否減碼避險的臆測。

綜合外媒報導，受風險資產普遍拋售的影響，加密貨幣價格一路走跌，比特幣5日跌破7.1萬美元關卡後，仍止不住跌勢，直接摜破7萬美元，台北時間5日晚間9點41分，報6萬9931.98美元。

CNBC指出，比特幣本週已暴跌約 17%，恐創下自 2022 年 11 月 11 日以來最糟糕的一周表現，當時比特幣重挫 20.85%。其他加密貨幣也紛紛慘摔，以太坊本週已下跌 23%，Solana 本週迄今下挫 24%。

一些市場觀察家認為，7 萬美元是一個需要關注的關鍵價位，跌破該價位可能會引發比特幣進一步下跌。Coinshares 研究主管 James Butterfill 表示，7萬美元是一個關鍵的心理價位，如果守不住，很可能會下探6萬美元至 6.5萬美元的區間。

由於幣市震盪劇烈，不丹政府沉寂數月的官方錢包，開始將比特幣轉移至交易機構、交易所，引發市場關注。根據數據平台 Arkham Intelligence 追蹤，過去 24 小時內，與不丹政府相關的錢包已轉出超過 184 枚比特幣，價值約 1400 萬美元。

儘管轉移比特幣並不等同於立即變現，但在市場連續重挫之際，不丹政府的舉動，引起市場對於大型主權機構是否減碼避險的臆測。

區塊客指出，不丹政府在幣圈是個極其特殊的存在。有別於美國政府的持幣多來自刑事沒收，不丹是全球少數主權國家中，由政府主導、利用豐富的水力發電進行大規模挖礦的先驅。

兩年多來，不丹一直低調布局，直到 2024 年底才被鏈上數據揭開神祕面紗。目前不丹持有的比特幣價值預估 14 億美元，佔GDP近 40% 。由於該國政府行事一向低調，因此任何風吹草動都會被放大解讀。

