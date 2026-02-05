自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核電重啟之路 經長揭台電今年執行2件事

2026/02/05 21:21

經濟部長龔明鑫主持年終記者會。（記者林菁樺攝）經濟部長龔明鑫主持年終記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核電重啟議題受矚目，經濟部長龔明鑫今（5日）指出，今年就是要執行兩件事，核三廠於3月提出再運轉計畫，另外，台電要啟動自我安檢，目前也與原廠西屋公司簽MOU，自我安檢完成時間點仍要尊重原廠。

經濟部去年11月27日核定核電廠現況分析報告，意味核二、核三廠具有再運轉條件。不過，龔明鑫今僅表示，台電3月會向核安會提出核三再運轉計畫，另一件事則是啟動自我安檢；根據台電過去對外說明，自我安檢需要1.5到2年時間。

外界關切何時可以結束自我安檢，龔明鑫表示，還要跟原廠西屋討論才能確定，必須尊重原廠，只要在安全條件下，若時間縮短，也會尊重。

針對台積電擔憂電力問題，龔明鑫說明，今年有興達2、3號與台中1、2號機組要完成，合計有520萬瓩，且松湖（臨）變電所加入，緩解汐止超高壓變電所壓力，有助電網韌性提升。

至於離岸風電方面，部分風場確實未能完成，龔明鑫也說感到遺憾，但3-3開始要選商機制探討，仍希望年底前選商完成，朝此努力方向，浮動式風機也有徵詢各方意見。

他強調，歐商非常關切，一直都有與供應商、開發商討論，他也強調從外資投資不斷增加就已驗證，龔表示，經濟部仍會先處理3-3選商，至於3-1、3-2風場狀況則是再討論，龔明鑫表態，「我們不擔心」，台灣的風場非常棒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財