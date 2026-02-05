藥華藥1月營收月減17.8％ 仍創歷史次高

藥華藥1月營收寫歷史次高。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）今日公告1月營收15.8億元，月減17.8%、年增49.82%，創下單月歷史次高。藥華藥表示，1月營收較去年同期成長，主要來自罕見血癌新藥Ropeg在美國及全球市場的穩健銷售。

至於1月營收較去年12月月減17.8%，藥華藥解釋，主要因美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額（Deductible），年度開始時會有需由藥廠負擔之給付差額，因此藥廠每年年初的營收會受影響。另外，今年1月份Ropeg美國藥價微幅上調，因此帶動去年12月需求提前增加。

請繼續往下閱讀...

藥華藥表示，目前Ropeg已於真性紅血球增多症（PV）市場建立穩固基礎，藥華藥亦同步推進新適應症原發性血小板過多症（ET）的全球上市前準備，為下一階段成長動能布局。公司預期於上半年陸續取得臺灣、中國、以及日本ET藥證，並已接獲美國FDA通知，ET藥證審查完成目標日期今年8月30日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法