和碩參與系統電私募 砸12.1億拿下9.6％股權

2026/02/05 18:29

和碩做出2026年最新戰略投資，透過參與系統電私募取得9.6%股權。（記者方韋傑攝）和碩做出2026年最新戰略投資，透過參與系統電私募取得9.6%股權。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）做出2026年最新戰略投資，管理層今日指出，集團取得系統電（5309）私募普通股2200萬股、每股55元，交易總金額新台幣12.1億元，持股比例達9.6%。本次投資對公司整體財務結構影響有限，資金來源充足，將視後續合作發展滾動調整投資布局。

和碩指出，本次取得標的為系統電子私募普通股，交易係依系統電子私募定價條件認購，並已取得會計師出具價格合理性意見，包含本次認購的私募有價證券及其後續所配發的有價證券，自交付日起滿三年後，系統電子始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上櫃買賣，相關股份在閉鎖期間內將受轉讓限制。

就財務面觀察，和碩表示，截至目前累積持有系統電子股份數量為2200萬股，投資金額12.1億元，占公司最近期財務報表總資產比重約0.17%，占歸屬於母公司業主權益比重約0.63%。依2024年度個體財報計算，若以2025年第3季合併財報基礎計算，營運資金約1128億元，足以支應本次投資款項，對公司日常營運及資金調度不致造成影響。

和碩強調，本次投資屬策略性布局，主要著眼於長期合作與業務發展可能性，未來將依實際合作進展、市場變化及整體營運狀況，審慎評估後續投資與資源配置方向，確保投資效益與財務穩健並行。

市場盛傳系統電（5309）旗下電力備援電池模組（BBU）斬獲美系雲端服務供應商（CSP）大廠訂單，可望從本季起啟動出貨。系統電1月營收2.85億元，月減9.9%、年增6.9%。該公司管理層定調今年的營運重點包括無人機，台灣廠區繼去年小幅度出貨情報、監偵（ISR）AI無人機，今年還會進一步放量。

