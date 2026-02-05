美拚川普任內先進製程4成？ 龔明鑫：怎麼算我也算不出來

學者估算，川普任內台積電的先進製程產能應該不到15%在美國生產。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）重申，半導體先進製程製造高度集中在台灣，是全球經濟的系統性風險，目標要在美國總統川普任內將半導體先進製程在美國的比重拉至4成。經濟部長龔明鑫今在經濟部年終記者會上直言，「怎麼算我也算不出來」，能夠生產多少產能是確定的，大家都算得出來。

龔明鑫表示，先進製程半導體在海外的佔比很少，雖美國要求川普任期結束前，美國先進製程佔比要達到4成，但「怎麼算我也算不出來」，按照期程，第二個廠要在2027年才會蓋好，第三個廠才開始要蓋時，2028年就已經結束了，能夠生產多少產能是確定的，大家都算得出來。

按經濟部推估，5奈米以下半導體的先進製程，2030年時台灣與美國的產能大概是85%對15%， 而2036年的時候大概是80%對20%，未來台美形塑戰略性夥伴關係，台灣作為全球半導體及AI生產國，美國則是全球最重要AI應用中心。

另中經院長連賢明日前撰文研析，美國先進製程的本地生產規劃不只包括台積電，還有三星、美光和INTEL；台積電在美產能部分，若按台積電在美國廠規劃的期程來看，川普任內最有可能就是完成3個廠，包括第一廠四奈米每月2萬片，第二廠三奈米每月3萬片，預計2027年完成投產，第三廠兩奈米廠今年開始蓋，預計是每月3萬片，最快應是2028年蓋好，但應不容易在川普任內完成投產。

連賢明續說，反觀台積電總產能，三奈米的總產能今年度預計達到每月20萬片，二奈米總產能預計今年達到每月14萬片，然後已經準備蓋1.6 奈米的廠，「數字很清楚，再怎麼努力，川普任內台積電的先進製程應該不到15%產能在美國生產」。

