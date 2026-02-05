看好台積電！這2檔正主宰AI時代財富分配 值得買入長抱

外媒揭2026年及以後值得買入的2檔「績優」人工智慧（AI）股票。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，目前AI的主要成長仍由軟體和聊天機器人驅動，但這只是開始。摩根士丹利最新研究指出，AI仍處於初期階段，企業在AI投資週期的支出估計將達10兆美元。對投資人來說，聚焦半導體行業的績優龍頭是穩健策略，因為晶片是AI的基礎。以下2檔優質晶片股，估值合理，是2026年甚至以後都值得考慮的標的。

輝達（NVIDIA）

AI模型訓練需要大量運算能力，有時意味著數千個GPU在資料中心同時運作。輝達不僅生產最強大的GPU，其管理團隊也十分聰明，知道必須保持領先幾步，才能維持競爭優勢。輝達晶片需求持續強勁，最近一季資料中心業務年增率達66%。而且，公司正透過擴展產品線來加大護城河。

輝達推出整套運算系統，將多顆晶片與元件整合。新平台「Rubin」預計今年出貨，將可能改變遊戲規則。相比現有的「Blackwell」一體化平台，Rubin將使用六種不同晶片，包括Vera中央處理器（CPU）、Rubin GPU和Bluefield-4資料處理單元（DPU），預估運算能力將是Blackwell的5倍，打造更強大、高效的AI超級電腦。

有了Rubin，輝達能提供運行未來資料中心或「AI工廠」的運算能力，並大幅降低資料中心運行先進AI模型的成本。這將加速具自主行為的「代理AI」的開發與應用，讓AI能自主完成一系列任務。

其產品需求旺盛，使公司幾乎可以自行定價，去年淨利達到990億美元，營收1870億美元。輝達的盈利能力及GPU市場主導地位，使其成為投資人眼中的績優股。投資人可期待穩健回報，輝達股票目前以預估未來盈餘的24倍估值交易，提供近期及長期良好的收益潛力。

台積電（TSMC）

台積電是任何AI績優股清單上不可或缺的公司。它成立數十年，生產輝達及其他公司設計的晶片。台積電的競爭優勢來自其豐富的製造經驗與產能，每年能滿足大量訂單。其晶片應用範圍涵蓋資料中心到智慧型手機。

台積電的服務需求強勁。第四季營收年增25%，達340億美元。高毛利反映了其主導市場地位。全年淨利達550億美元，營收1220億美元。

投資人可能擔心晶片需求週期波動。像任何企業一樣，台積電在經濟衰退時通常需求會減弱。但過去10年，其營收複合年增率接近17%，其中還包含幾次經濟衝擊。管理層預期AI晶片需求至2029年每年增長超過50%。

台積電股票估值甚至比輝達還低，目前本益比23倍。考慮到其在晶片製造的主導地位，這種折價可能低估其長期成長潛力。投資台積電不僅長期可能獲利，2026年也值得布局。

