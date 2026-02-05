振大環球1月營收創同期新高 成長動能可望延續全年

振大環球1月營收7.01億元，創下歷年同期新高。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠振大環球（4441）1月營收7.01億元，月增2.6%、年增53.12%，創下歷年同期新高。管理層今天表示，在首月強勁表現帶動下，2026年成長動能可望自年初延續至年底，有信心維持穩健成長，全年獲利表現可望同步攀升，再度挑戰歷史新高。

振大環球指出，開年首月營收跳升5成，主要因客戶需求強勁、訂單動能加速。電商基本款補貨速度加快，加上網紅系列持續放量，出貨動能顯著升溫，以目前在手訂單與拉貨節奏觀察，客戶成長方向明確，1月的高度成長具備指標意義，公司對全年營運樂觀看待，有高度信心達成目標。

振大觀察，美國消費動能持續朝電商通路與穩定需求的產品集中，而旗下深耕的兩大主力客戶，線上銷售與運動服飾的需求強勁。在消費趨勢轉變時，公司具備明確訂單能見度與持續性，因此看好全年營運表現穩定向上，成長動能可望逐季反映。

展望後市，振大對於主要客戶的長期潛力保持樂觀看法，電商、網紅專案的成長動能陸續啟動，量販通路訂單預期第三季明顯放量，運動品牌併購效應有機會於第四季發酵，同時也在新客戶與新產品布局，多元營運動能持續強化，成長趨勢非常明確。

