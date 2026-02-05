台積電擬在日量產3奈米晶片 行政院：在台灣發展也領先全球

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，台積電布局全球先進製程，在台灣的發展也領先全球。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，有國民黨立委質疑，高階製程外移將使矽盾效應遞減，減緩保台功能。行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，台積電布局全球先進製程，在台灣的發展也領先全球；政府會持續支持半導體產業，以台灣為本，以世界為目標。

台灣積體電路製造（TSMC）董事長兼執行長魏哲家，今天拜會日本首相高市早苗，當面說明計畫在熊本縣設立日本首座3奈米最先進半導體量產基地。高市早苗對此表示「令人感到非常振奮」，這在經濟安全保障上具有重要意義，並表達政府將予以支援的立場。

媒體報導，熊本縣出身的官房長官木原稔今天也同席。木原在社群平台X貼文表示，3奈米邏輯晶片是世界最先進的半導體，將被運用於高市內閣所指定的戰略領域，包括AI機器人技術與自動駕駛等。未來希望在進一步密切討論的同時，持續深化合作。

對此，行政院發言人李慧芝指出，台積電布局全球先進製程，在台灣的發展也領先全球；經濟部長龔明鑫日前說明，到2036年，台灣先進製程占比將達80%；魏哲家也說過，台積電所有決策都基於客戶需求，赴海外發展並非取代台灣。政府會持續支持半導體產業，以台灣為本，以世界為目標，並持續跟產業保持聯繫。

