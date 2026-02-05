現金殖利率6.19％ 八貫去年EPS5.62元、股息6元

現金殖利率6.19％，八貫去年EPS5.62元股息配6元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫企業（1342）今日公告董事會通過去年財報與盈餘分配案，去年營收28.6億元、年增13.9％，稅後淨利4.4億元、每股稅後盈餘（EPS）5.62元；預計配發現金股利每股6元，配發率超過100％，以八貫2月5日收盤參考價96.9元計，現金殖利率為6.19％。

八貫指出，去年第四季受惠四大產品線客戶擴大採購，11月營收站上2億元，12月營收更衝上單月歷史新高，顯見客戶需求大幅回升，確立營運擺脫谷底，繳出單季營收7.6億元、季增23.90％，且因營收規模成長，與優化原物料成本優勢，第四季單季營利率回升，獲利明顯反彈。

請繼續往下閱讀...

八貫今日董事會同步通過去年度盈餘分配案，將配發現金股利每股6元，配發率超過100％；以八貫2月5日收盤參考價96.9元計，現金殖利率為6.19％。

展望今年，八貫也說，今年初因戶外類產品新品項於年初開始鋪貨，1月營收維持3億元高檔，創單月次高，歷史同期新高，上半年產能幾乎全滿，第一季營收可望超越去年第四季；同時，戶外產品消費市場需求有感復甦，加上全球醫療需求穩定提升，帶動相關業務呈現正向成長動能，而航太救生也具備穩定的訂單能見度，持續擴大拓展與深耕歐洲市場，對今年營運樂觀以對。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法