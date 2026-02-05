群聯1月營收年增190％ 創單月歷史新高

群聯1月營收創下新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）公布1月營運結果，單月合併營收為104.52億元，月增20%，年增達190%，刷新歷史單月新高。群聯執行長潘健成表示，今年1月群聯即展現強勁的成長動能，反映出全球高階儲存需求的剛性支撐。1月控制晶片總出貨量年增160%，其中具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦同步年增近70%，雙雙創下單月歷史新高。此外，在位元出貨量 （Bit Growth） 方面也達成51%的年成長率，顯示群聯在中高階客製化儲存市場的佈局上皆獲顯著成效。

潘健成指出，NAND Flash產業供給端依舊持續呈現極度緊繃，主因在於NAND原廠對於資本支出與擴產規劃依舊維持保守審慎的基調，也使得供需失衡的狀況短期內難以快速改善。在此NAND供給緊張的產業環境下，群聯將資源優先集中於企業級 SSD 與高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與 AI 應用所帶動的強勁需求，以強化獲利結構；同時，針對PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，群聯亦持續全力協助全球客戶，以期在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求。

潘健成表示，近期市場對於中國半導體原廠提前量產有所議論，中國半導體廠目前的產能提前釋放，撇開初期良率較低的實際情況，光是要填補其中國龐大的國內內需缺口都還遠遠不足。根據市調機構資料顯示，全球NAND供給缺口仍接近20%，再加上AI推論所產生的資料儲存需求幾乎沒有上限，這意味著任何單一半導體原廠的擴產行動，短期內都將無法扭轉全球性NAND缺貨與漲價的格局。而群聯將持續發揮技術領先與供應鏈調節優勢，積極擴張AI相關產品線與應用生態系，在震盪的市況中維持領先地位。

