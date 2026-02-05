自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

無人機非紅產值今年拚200億 龔明鑫：非常有信心

2026/02/05 14:45

經濟部長龔明鑫。（記者廖家寧攝）經濟部長龔明鑫。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（5）日舉辦年末記者會，經濟部長龔明鑫表示，要打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心，今年目標要推動台灣無人機產值達200億元、2030年突破400億元，「非常有信心」。

龔明鑫指出，回顧2025年成果，無人機產值129億元，較上一年成長2.5倍，與此同時，整機外銷額29.5億元，較上一年成長21倍，並成功切入美國第1大無人機公司Skydio、全球第2大無人機公司法國Parrot之非紅供應鏈。

展望2026目標，龔明鑫表示，今年1月28日工研院已在華府簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成爲美國以外唯一認證據點，今年目標要推動台灣無人機產值達200億元、2030年突破400億元。

具體措施上，經濟部將透過研發補助計畫，補齊關鍵模組，強化自主研發，同時規劃組團以台灣館參展，與美、歐、 日深化合作，爭取整機與關鍵零組件訂單，並同步提升量產與系統整合能量，支應軍用及公務應用需求，以及補助工研院在六甲建置國際規格測試場域，強化無人機產業的基礎設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財