群電1月營收年增3.2％ 終止連續7個月年減

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群電（6412）1月營收27.81億元，月對月持平、年增3.2%，終止去年6月以來的年減態勢。管理層指出，展望第一季，2月份適逢農曆春節，出貨天數較少，營收難免受到影響，但預期在客戶備料動能支撐下，單季表現可望呈現淡季不淡，營收預期將與去年第四季大致持平，為全年營運奠定良好起點。

管理層指出，1月份各產品線表現均十分穩健，由於部分重要半導體供應吃緊影響，客戶自第一季起即加快備料腳步，而公司已提前因應，強化產能調度與供應鏈彈性，全力配合客戶急單需求。

展望2026年，儘管PC產業可能受到重要半導體缺貨影響整體出貨表現，但群電持續醞釀逆勢突圍方案，深化多元動能布局，力拚營收與獲利重回成長軌道。四大成長動能包含大瓦特數筆電電源、通訊電源、AI伺服器電源，以及智慧低碳整合平台（智慧建築與智慧工廠解決方案）今年都有新專案陸續挹注營收成長。

其中，群電認為，大瓦特數筆電電源仍受客戶關鍵零組件缺料影響，短期不確定性相對較高，但公司認為AI PC、電競筆電於未來5年之內，不論在市場滲透率提升或產品規格升級方面，皆具備很大成長空間，公司已提前做好產品與產能準備，以掌握後續成長機會。

群光電能強調，其餘通訊電源、AI伺服器電源，以及智慧低碳整合平台等三大成長動能的新專案，則自第二季起陸續展開，該三大業務今年營收表現皆有機會優於公司整體平均水準。

