三星、Sony輸了！外媒實測2026年性價比最高OLED電視是「它」

三星、Sony輸了！外媒實測2026年性價比最高OLED電視是LG B5 OLED。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕消費者在選購電視時可以信賴一些品牌，但最明智的選擇其實並非三星（Samsung），也並非索尼（Sony），根據Rtings的專家評測者認為，LG B5 OLED幾乎具備OLED電視應有的所有尖端功能，且售價不到900美元（約新台幣2.85萬），是2026年性價比最高的OLED電視。

《BGR》報導，儘管OLED電視通常價格較高，但只要選對品牌，就能以合理的價格買到擁有出色顯示效果、卓越畫質和豐富對比度的電視。Rtings的專業測試團隊測試了數十款現代OLED顯示器後，匯總了他們的測試結果。

請繼續往下閱讀...

專家對LG B5 OLED讚不絕口，因為它幾乎具備OLED電視應有的所有尖端功能，它唯一的缺點在於色彩鮮豔度和視覺角度，略遜於三星QD-OLED，但考慮到這款其他方面表現卓越的顯示器售價不到900美元，這點小小的缺陷完全可以忽略不計。

報導指出，如果您想要一款價格合理且功能齊全的電視，LG的產品線仍然是您的首選。

LG B5 OLED電視提供48吋至83吋的多種螢幕尺寸選擇，其中55吋型號特別引人注目，因為它的售價通常略低於850美元（約新台幣2.69萬），這絕對物超所值，因為B5完美詮釋了OLED面板的優勢所在。

Rtings網站評測LG B5 OLED電視時，其測試人員稱讚該電視擁有完美的黑色表現和「近乎無限的對比度」。他們評估其亮度時指出，在光線適中的房間裡，B5的亮度足以應付眩光，但在明亮的房間裡則會出現明顯的眩光。

Rtings團隊也指出，B5的最高更新率為120Hz，對於一些遊戲玩家來說，這可能是一個重要的考慮因素，因為儘管B5擁有響應速度極快的遊戲模式，但它不支援超過120 Hz。

總的來說，LG B5 OLED 是1款功能全面的顯示器，在家庭劇院甚至一些遊戲室中表現出色。它證明了 LG 是目前入門級OLED電視的王者，而不是三星或索尼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法